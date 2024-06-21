К участию в деле о прибрежных кафе в Янтарном привлекли правительство региона

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К участию в деле о прибрежных кафе в Янтарном, которые требует убрать Росимущество, привлекли в качестве третьего лица правительство региона. Соответствующая информация содержится в определении Арбитражного суда Калининградской области, размещённом на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел».

Третьему лицу предложено представить суду и лицам, участвующим в деле, письменную позицию по спору. Также суд определил обязать Федеральное агентство по недропользованию «представить суду сведения о возможности использования земельного участка с кадастровым номером 39:22:000000:13, площадью 387800 кв.м, местоположение Калининградская область, пос. Янтарный, Пальмникенское месторождение, с целью добычи янтаря» не позднее 1 июля 2024 года.

На заседании 17 июня представителю Территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калининградской области судом и ответчиками были заданы вопросы о доказательствах нахождения спорных НТО на указанном земельном участке. «Ответы не поступили. Представитель ТУФА просил предоставить время для уточнения требований и предоставления дополнительных доказательств», — говорится в определении.

В Росимуществе в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщили, что «земельный участок предоставлен на праве аренды Акционерному обществу „Калининградский янтарный комбинат“. Размещение НТО в его границах в период действия договора недопустимо, поскольку это нарушает права и законные интересы Российской Федерации как собственника земельного участка, не согласовывавшего размещение НТО, нарушает нормы действующего законодательства Российской Федерации, нарушает условия договора аренды при использовании земельного участка».

В целях устранения выявленных нарушений Росимущество по представлению областной прокуратуры подало иск в Арбитражный суд Калининградской области к администрации Янтарного городского округа и 20 предпринимателям с требованием освободить часть прибрежной территории от кафе.

Первоначально иск был подан и к «Калининградскому янтарному комбинату», но позже его вывели из числа ответчиков и привлекли к участию в деле в качестве третьего лица. Кроме того, суд выделил в отдельное производство требования к предпринимателю Андрею Фишеровичу, призванному на военную службу по мобилизации в ряды Вооруженных Сил РФ с 29 сентября 2022 года.

В «Калининградском янтарном комбинате» «Новому Калининграду» сообщили, что не дают комментариев, пока идёт процесс.

Согласно данным Росгеолфонда, месторождение янтаря «Пальмникенское, Пляжевый участок» было поставлено на учёт в 2016 году. По геометке на сайте Росгеолфонда, месторождение попадает на территорию городского пляжа. Однако в пояснении Росгеолфонда говорится, что речь идёт об «искусственном пляже Балтийского моря от пос. Синявино на север до мыса Песчаный на юг».

«Комбинат пытался разрабатывать „линзу“. Обнесли часть пляжа забором, полгода побурили и прекратили, из-за того что мелкая фракция шла. Пока дальнейших планов вести разработки в пляжной зоне у комбината нет. По крайней мере, не озвучивали», — сообщал «Новому Калининграду» экс-глава администрации Янтарного Алексей Заливатский в 2019 году.

Кадастровая стоимость указанного земельного участка — 94,5 млн рублей. По документам земля, находящаяся в федеральной собственности, предназначена под карьер по добыче янтаря.

Следующее судебное заседание по делу о нестационарных торговых объектах на побережье Янтарного запланировано на 8 июля 2024 года.