Дятлова: мы еще не решили, что делать с трамвайными маршрутами № 1 и № 4

Дятлова: мы еще не решили, что делать с трамвайными маршрутами № 1 и № 4
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградские власти не решили, что делать с путями, по которым ходили трамваи № 1 (соединял Тенистую аллею с улицей Тельмана, был закрыт в 2012 году) и № 4 (соединял проспект Победы с Южным вокзалом и ранее — с улицей Гагарина, был закрыт в 2009 году). Об этом журналистам в пятницу, 14 июня, сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«Мы не приняли решение по трамваю, — заявила она. — Именно поэтому мы сейчас ничего не делаем с двумя маршрутами: это единица и четверка. Мы живем в рамках тех денег, которые у нас есть. Когда мы говорим про трамвай, мы приняли решение заниматься переоборудованием инфраструктуры существующих маршрутов, чтобы приблизиться к заявленной скорости завода-производителя».

По словам Дятловой, сотрудники «Калининград-Гортранса» на данный момент занимаются путями на Фестивальной аллее, постепенно продвигаясь и в направлении кольца на проспекте Мира.

Днем ранее представители горадминистрации заявляли, чтоб в районах проспекта Победы, улиц Тельмана и Пролетарской высотная застройка не планируется, а потому и увеличения пассажиропотока там не ожидается, что делает трамвайное движение по этим микрорайонам заведомо убыточным.

Год назад городские власти сообщали о планах дальнейшего развития трамваев в две очереди. Первая предусматривает запуск к 2030 году этого вида транспорта по Ленинскому проспекту (это станет возможным только после ремонта эстакадного моста) и в перспективе — создание кольцевого, «разгрузочного», маршрута. Вторая очередь развития трамвайной сети предполагает до 2040 года запуск нескольких новых маршрутов в микрорайоны Восточный и Южный по улицам Фрунзе, Гагарина, Благовещенской и далее — либо до границы с Гурьевским округом, либо по улице Денисова. Второй маршрут предусмотрен через Инженерный переулок по улицам Толстикова, Интернациональной и Аллее Смелых.

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