Торговцы калининградского блошиного рынка намерены организовать митинг

Торговцы калининградского блошиного рынка намерены организовать митинг
Фото: Денис Шелеметьев / Новый Калининград
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Калининградские торговцы блошиного рынка организовали сбор подписей за сохранение своего места торговли в районе улицы Баранова. В понедельник представители продавцов намерены подать заявку в горадминситрацию на проведение митинга. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщила инициатор собрания, которая представилась Ниной Лаврентьевной.

«Если нам завтра откажут, мы пойдем в ЛДПР или в КПРФ, чтобы нас поддержали, — заявила она. — Нам необходимо постоянное место для блошиного рынка. Те места, которые нам предлагали (на Московском проспекте и на улице Гагарина — прим. „Нового Калининграда“), нас не устраивают. Мы работаем только на туристов. Все знают, где мы находимся, у нас и сайт свой есть. Туристы все возмущены, что нас хотят отсюда убрать».

Митинг торговцы собираются организовать перед башней «Врангель» или на площади Победы.

«Мы рассчитываем где-то человек на сто», — заявила представительница «блошки».

По ее словам, организаторы блошиного рынка сами рассчитывают на то, что их торговля будет цивилизованно организована, и стихийный вещевой рынок будет от него отсечен.

«Мы будем платить, сколько нам назначат, все согласны на это, — добавила инициатор собрания. — Представитель городского транспорта нам уже говорил, что никто не пострадает, если на выходные для нужд торговли будет перекрыто автомобильное движение на Баранова».

Напомним, что на улице Пролетарской, в районе перекрестка с пешеходной улицей Профессора Баранова, в пятницу, 14 июня, появились бетонные блоки, загородившие парковку на трамвайных путях. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, на такую меру горвласти пошли после многочисленных обращений жителей, жаловавшихся на незаконный блошиный рынок.

Ранее Елена Дятлова уже неоднократно высказывалась по поводу блошиного рынка на Баранова-Пролетарской. В частности, в мае прошлого года она заявила, что автомобили торговцев паркуются на «незаасфальтированной, грунтовой, разъезженной территории», и предпринимателей-нелегалов такая ситуация устраивает. В качестве альтернативы для торговли глава предложила использовать площади торгового комплекса «Миллион друзей» и территорию пивоварни на Гагарина.



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