«Место притяжения»: торговцы выступают против переноса блошиного рынка

Взаимоотношения администрации Калининграда и торговцев блошиного рынка, расположившегося у стен башни «Врангель», вышли, по всей вероятности, на новый уровень. В ответ на не самое очевидное решение властей — оградить бетонными блоками трамвайные рельсы на улице Пролетарской — предприниматели сначала хотели собрать подписи за отставку сити-менеджера Елены Дятловой, а потом решили организовать митинг за сохранение места «барахолки» в Калининграде. Позиция администрации не меняется уже несколько лет: торговать можно в конце улицы Гагарина и Московского проспекта. Представители «блошки» от такого предложения отказываются. «Новый Калининград» выяснял причины.

Бетонные блоки мешают торговцам вплотную подъезжать на машинах к месту калининградской «барахолки» и парковаться на трамвайных рельсах. При этом пустое место, образовавшееся с внутренней стороны ограждения, никто не занимает. Все толпятся вдоль узкого тротуара.

«Вот это не что иное, как новая Берлинская стена. Администрация наша постаралась, — говорит продавец-завсегдатай рынка Илья Хабаров. — Под благовидным предлогом хотят выдавить нас отсюда. Не хотят выгонять нас отсюда силами полиции, действуют вот так. Сначала вот эти вот появились здесь (он показывает на вазоны, которые в выходные становятся импровизированными прилавками — прим. „Нового Калининграда“), теперь блоки».

По его мнению, власти решились на установку бетонных блоков после многочисленных жалоб со стороны жителей улицы Госпитальной: якобы те, кто торгует на картонках, оставляют после себя мусор и справляют нужду где попало.

«Мы просили их, чтобы они [власти] обустроили нам туалет. Мы готовы здесь прибираться сами: в понедельник сюда придите — ни соринки не увидите. Да даже за место готовы платить, мы сами за, чтобы город имел с этого всего выгоду», — рассказывает Владимир Кочетков. Он приходит на «блошку» периодически, «чтобы пополнять свой кошелёк».

«Мы предлагали: туалеты за наш счёт, уборка за наш счёт, даже взимайте с нас плату, но кто нас услышал-то?» — дополняет своего коллегу Илья Хабаров.





Торговцы отмечают, что нынешнее место рынка — самое удобное из всех предлагаемых. По словам собеседников, у башни «Врангель» хорошая проходимость туристов, что обеспечивает предпринимателям доход от деятельности. Они считают, что барахолку можно встроить в городской облик, как это сделано в некоторых городах Европы, и даже легализовать. Например, в проект благоустройства Каштанового парка, расположенного сразу за бастионом, «вписать» ту часть рынка, которая идёт вдоль улицы Пролетарской и где продают посуду, старые аудиокассеты, медали и «антиквариат».

«Грубо говоря, кто вещами и прочим тряпьём торгует, [тех] отсекут. Мы будем платить, сколько нам назначат, мы же для туристов работаем», — заявляет о готовности официально арендовать место у города Нина Лаврентьевна, член инициативной группы, выступающей за сохранение блошиного рынка.

О торговцах одеждой скупо высказывается и Андрей-Шершень — так его называют на барахолке. «Вот это вот надо привести в порядок давным-давно, поставить палатки и сдавать их таким как я в аренду. Летом, я думаю, тысяча рублей [в день] никому не будет в напряг. Центральное место — плати», — поясняет Андрей. Он отмечает, что многие торгуют на Пролетарской уже долгое время, а калининградская администрация «пусть сама переедет» в конец улицы Гагарина или Московского проспекта.

Не понимают нападок на блошиный рынок и покупатели. Горожанин Руслан, нередко посещающий барахолку, отмечает, что если администрация не соберётся легитимизировать уличную торговлю на Пролетарской, то «блошка» всё равно откроется в другом месте, но тоже в центре города. «Мэрия может с этого брать деньги, пополнять свою казну. Какой город откажется от дополнительного источника пополнения бюджета? Администрация может найти согласие с торговцами, но, видимо, не хочет», — обосновывает свою позицию калининградец.

Елена приехала на «блошку» из Гурьевска. По её мнению, барахолка стала «местом притяжения в городе». «Я могу лишь спросить, почему в Европе все это происходит и никто ничего против не имеет, а у нас пытаются бороться с тем, что вполне естественно? Такие рынки были и будут, на них всегда приятно приходить», — коротко резюмирует женщина.

Установленные бетонные блоки вряд ли помешают торговле, а вот изуродовать город вполне могут. По крайней мере, так считает всё тот же Илья Хабаров. «Огромное количество туристов со всех уголков России систематически фотографируются на фоне достопримечательности [башни „Врангель“]. „Украсили“ [блоками], так сказать, прекрасно. Прямо вот некуда в Калининграде деньги девать», — усмехается торговец.

Напомним, что на улице Пролетарской, в районе перекрестка с пешеходной улицей Профессора Баранова, в пятницу, 14 июня, появились бетонные блоки, загородившие парковку на трамвайных путях. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, на такую меру горвласти пошли после многочисленных обращений жителей, жаловавшихся на незаконный блошиный рынок.

Ранее Елена Дятлова уже неоднократно высказывалась по поводу блошиного рынка на Баранова-Пролетарской. В частности, в мае прошлого года она заявила, что автомобили торговцев паркуются на «незаасфальтированной, грунтовой, разъезженной территории», и предпринимателей-нелегалов такая ситуация устраивает. В качестве альтернативы для торговли глава предложила использовать площади торгового комплекса «Миллион друзей» и территорию пивоварни на Гагарина.

Текст, фото: Денис Шелеметьев / Новый Калининград