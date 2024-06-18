Улицу Пролетарскую в районе блошиного рынка намерены сделать двусторонней (фото)

Улицу Пролетарскую в районе блошиного рынка намерены сделать двусторонней (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининграде участок улицы Пролетарской в районе башни «Врангель», где регулярно проходит блошиный рынок, собираются сделать двусторонним. Об этом во вторник, 18 июня, журналистам сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Мои коллеги сегодня рассматривают возможность запуска двустороннего движения по улице Пролетарской на этом участке. Нам это необходимо», — заявила Дятлова.

Когда у нее поинтересовались, предусматривает ли проект демонтаж трамвайных путей, чиновница ответила отрицательно.

«Сегодняшняя ширина улицы Пролетарской позволяет осуществлять двустороннее движение», — пояснила она.

С предложением расширить улицу Пролетарскую еще в 2013 году выступал бывший мэр города Александр Ярошук.

«Конкретно нас интересовали улицы Тельмана и Пролетарская, где поток машин почти такой же, как на Невского. На Пролетарской вообще нужно открывать двустороннее движение, — заявлял бывший мэр. — Комитет городского хозяйства, который возглавляет Сергей Мельников, предложил положить туда асфальт».


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