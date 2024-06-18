В мэрии Калининграда подтвердили, что представители «блошки» прислали заявку на митинг

В администрации Калининграда подтвердили, что представители инициативной группы блошиного рынка прислали заявку на проведение митинга. Об этом во вторник, 18 июня, рассказала журналистам глава администрации Калининграда Елена Дятлова.



«Заявка поступила в администрацию города Калининграда, она рассматривается», — пояснила она.

Далее чиновница в очередной раз назвала представителей «блошки» несанкционированными торговцами: «Неоднократно город Калининград подходил к решению этого вопроса, — напомнила она. — Мы предлагаем коллегам переместиться на различные официальные площадки. На том же рынке есть место, которое называется „Миллион друзей“. Пожалуйста, переходите туда. Есть различные площадки, которые предлагают для осуществления санкционированной цивилизованной торговли. Пивзавод „Остмарк“ на Гагарина готов всех принять на своей площадке. Надо просто переходить в цивилизованный формат торговли».

Также Дятлова в очередной раз сослалась на жалобы на «торгующих с земли» со стороны жителей улиц Партизанской, Пролетарской и Ракитной и заметила, что участок, который занял блошиный рынок, «не предназначен для торговли и находится в границах улично-дорожной сети».

Напомним, что на улице Пролетарской, в районе перекрестка с пешеходной улицей Профессора Баранова, в пятницу, 14 июня, появились бетонные блоки, загородившие парковку на трамвайных путях. Ранее Елена Дятлова уже неоднократно высказывалась по поводу блошиного рынка на Баранова-Пролетарской. В частности, в мае прошлого года она заявила, что автомобили торговцев паркуются на «незаасфальтированной, грунтовой, разъезженной территории», и предпринимателей-нелегалов такая ситуация устраивает.