Использованием птиц для фото в Калининграде заинтересовался Росприроднадзор (фото)

Использованием птиц для фото в Калининграде заинтересовался Росприроднадзор (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Северо-западном управлении Росприроднадзора заинтересовались использованием голубей и сов-сипух для фото в Калининграде и области. О том, что на птицах, которые выглядят болезненно, зарабатывают в частности на проспекте Победы, в ведомство сообщили местные жители.

«Бесконтрольное осуществление данного вида предпринимательской деятельности с использованием птиц неустановленными лицами отмечается в общественных местах Калининграда, а также в приморских городах области.Сипуха занесена в Красную книгу Калининградской области. Содержание и использование данного вида птиц без разрешения не допускается», — отметили в Росприроднадзоре.

Содержание в неволе диких птиц, занесённых в Красную книгу субъекта, допускается только для их сохранения и воспроизводства в искусственной среде обитания, а также в научных и культурно-просветительских целях, уточнили в ведомстве.

Соответствующее разрешение на объекты, занесённые в Красную книгу субъекта, выдаёт министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области. Использование животных в культурно-зрелищных целях контролируется территориальными органами Россельхознадзора.

«Информация об экспонировании птиц передана в региональное министерство и территориальное управление Россельхознадзора для принятия мер в рамках действующих полномочий», — сообщили в Росприроднадзоре.

Сотрудники управления также просят жителей и гостей региона не поощрять этот вид деятельности и не фотографироваться с птицами. Их оперение страдает от излишнего контакта с человеком. Вред наносит и использование птиц без учёта их биологических особенностей (сипухи ведут ночной образ жизни). Кроме того, многие птицы могут быть переносчиками различных инфекций.

Выяснить, кто зарабатывает на фотографировании с птицами в общественных местах Калининграда, намерена горадминистрация.

Ранее заместитель министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Максим Никитин сообщил «Новому Калининграду», что предпринимателей, берущих плату за фото с птицами, собираются наказывать.

В начале июня этого года зоозащитники из «Биосферы Балтики» опубликовали в своем Telegram-канале видео с предпринимателями, зарабатывающими в Центральном парке культуры и отдыха на фотографировании с сипухой и голубями. По словам активистов, многие птицы были ослабленными и имели травмы.

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