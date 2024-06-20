«Смартавиа» объяснила инцидент с пассажирами в «Храброво» грозой в Казани

В авиакомпании «Смартавия» прокомментировали инцидент с пятью пассажирами, не попавшими на свой рейс Калининград — Санкт-Петербург в «Храброво». По данным компании, причиной послужили неблагоприятные погодные условия в Казани. Это следует из ответа на запрос «Нового Калининграда».

«Вечером 17 июня 2024 года из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Казани (сильная гроза) были задержаны 4 рейса авиакомпании Smartavia среди более чем 40 рейсов других авиакомпаний. В такой ситуации возникла необходимость внести корректировки в расписание авиакомпании по всей маршрутной сети с целью недопущения задержек с вылетами ВС более трех часов. На рейсе Калининград-Санкт-Петербург, в частности, авиакомпания заменила самолет Боинг 737-800 (с компоновкой 189 кресел) на другой тип воздушного судна (резервный самолет) – Airbus 320neo, с вместимостью 180 пассажиров. При этом Smartavia, в первую очередь, отправляла пассажиров с детьми и трансферных пассажиров с «единым» авиабилетом. Остальным пассажирам были предоставлены все услуги согласно Федеральным авиационным правилам (ФАП-82), включая размещение пассажиров с маленькими детьми в комнате матери и ребенка», — пояснили в авиакомпании.

Также в ответе подчеркивается, что «Смартавиа» «приносит извинения за неудобства, связанные с выполнением рейса по маршруту Калининград-Санкт-Петербург».

Напомним, по данным транспортной прокуратуры, авиакомпании «Смартавиа» отказалась допустить пять человек на рейс Калининград — Санкт-Петербург из-за недостаточного количества мест на борту. В результате один пассажир отказался от перелета, остальные четверо были зарегистрированы на ближайший рейс в Санкт-Петербург.