Прокуратура проверяет авиакомпанию, оставившую пассажиров в Калининграде

Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров после отказа авиакомпании «Смартавиа» допустить пять человек на рейс Калининград — Санкт-Петербург из-за недостаточного количества мест на борту. Об этом сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В результате один пассажир отказался от перелета, остальные четверо были зарегистрированы на ближайший рейс в Санкт-Петербург. Благодаря вмешательству Калининградской транспортной прокуратуры их обеспечили прохладительными напитками и горячим питанием.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования, подчеркивается в сообщении.

«Новый Калининград» направил запрос в авиакомпанию «Смартавиа» с просьбой прокомментировать ситуацию.