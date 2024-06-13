Власти объяснили, почему для калининградцев не вводят «островные» коэффициенты

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Калининградской области предусмотрены компенсационные механизмы её эксклавного положения в виде закона «Об ОЭЗ» и т.д.. Если будет введён повышающий региональный коэффициент к пенсиям, это может привести к лишению региона мер поддержки и вызвать инфляцию. Об этом сообщило региональное министерство экономического развития, промышленности и торговли региона, отвечая на комментарий читательницы на странице врио губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Читательница обратила внимание, что в Калининградской области «очень дорогие продукты», поэтому пенсионерам можно было бы ввести «островной коэффициент» к пенсиям. На это министерство ответило, что Калининградская область уже имеет механизмы компенсации эксклавного положения, которые «действенные», «благодаря которым регион развивается».

«Например, режим особой экономической зоны, который действует на всей территории области; госпрограмма социально-экономического развития, поддержка предприятий и развитие инфраструктуры; субсидирование морских перевозок; субсидирование авиаперевозок, — пояснило министерство. — Если появится повышающий коэффициент, регион может лишиться этих мер поддержки, а косвенным эффектом станет рост инфляции, так как коммерческие предприятия при увеличении расходов на оплату труда увеличат и стоимость производимых товаров и услуг».

Министерство добавило, что в условиях рыночной экономики продавцы устанавливают цены самостоятельно, исходя из закупочной стоимости.

Ранее «Новый Калининград» сравнил цены в магазинах Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга. Выяснилось, что цены на многие позиции в Калининграде такие же или выше, чем столицах, в то время как средняя зарплата ниже в 2,4-1,7 раза.

Где жить дешевле: сравниваем цены на продукты в Калининграде и Санкт-Петербурге

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