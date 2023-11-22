«Не от хорошей жизни»: почему широкофюзеляжные самолеты редко и нерегулярно летают в «Храброво»

На калининградском направлении, несмотря на рост пассажиропотока, на данный момент нет ни одного регулярного рейса, осуществляемого широкофюзеляжными самолетами. Почему так происходит, в ходе общения с журналистами во вторник, 21 ноября, пояснили гендиректор «Храброво» Александр Корытный и официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.



«Если повышается пассажиропоток в какой-то промежуток времени, то авиакомпании, как правило, не ставят дополнительную частоту, а увеличивают дополнительную провозную емкость, — рассказал о логике перевозчиков Стариков. — Например, летал „Суперджет“, а стараются поставить 321-й (Airbus A321 — прим. „Нового Калининграда“) или более вместительный самолет. Соответственно, не 100, а 215 пассажиров. При этом, перевозчик не отвлекает взлетно-посадочную полосу».

Что касается широкофюзеляжных самолетов, то Калининград, по словам Александра Корытного для подобных лайнеров не самое выгодное направление.

«С точки зрения математики, широкий фюзеляж, то есть большие самолёты, на коротких расстояниях невыгодны, неэффективны, — пояснил руководитель „Храброво“. — Тем не менее, у нас широкий фюзеляж летает. У нас выполнялись такие рейсы из Москвы. Не на регулярной основе, но периодически. В этом году были и сейчас на новогодние праздники, если не ошибаюсь, авиакомпания „АйФлай“ начинает из „Внуково“ летать ежедневно на 330-м (Airbus A330 — прим. „Нового Калининграда“) как раз к новогодним праздникам. У нас и „Три семерки“ (Boeing 777, вместимость которого до 550 пассажиров — прим. „Нового Калининграда“) „Аэрофлота“ сюда летали, „Аэрофлот“ 350-й и 330-й ставит регулярно сюда».

Оптимальные направления для широкофюзеляжных самолетов, по словам Корытного, — пятичасовые перелёты.

«У нас два часа и тридцать минут фактически, — добавил Корытный. — Ставим не от хорошей жизни, а для того, чтобы просто увеличить количество кресел и провозных емкостей».

Стариков в заключение добавил, что в авиакомпании «Россия» владеет несколькими двухпалубными широкофюзеляжными самолетами Boeing 747, но в Калининграде их вряд ли смогут увидеть, так как они «уже немолодые» и «не эксплуатируются по понятным причинам».

«С большой долей вероятности их будут выводить из расписания, — добавил он. — Также нет тех аэропортов на данный момент, куда бы такой был большой пассажиропоток».

Напомним, что впервые двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский Boeing 747–400 приземлился в калининградском аэропорту зимой 2018 года.