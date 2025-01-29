Корытный: в этом году на калининградском направлении будет летать «Джамбо Джет»

Корытный: в этом году на калининградском направлении будет летать «Джамбо Джет»
Фото: архив Нового Калининграда
Все новости по теме: Авиаперевозки

Авиакомпании начали учащать рейсы широкофюзеляжных самолетов на калининградском направлении из-за значительного роста пассажиропотока. О том, что в этом году аэропорт собирается принять первый в мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолёт Boeing 747, имеющий четыре двигателя (его также называют «Джамбо Джет» — прим. «Нового Калининграда»), в среду, 29 января, журналистам сообщил гендиректор калининградского аэропорта Александр Корытный.

«У нас есть предварительное понимание с той же авиакомпанией „Северный Ветер“, они будут ставить на Санкт-Петербургское направление самолеты А-330. Возможно, „три семёрки“ (самолёт „Боинг-777“ — прим. „Нового Калининграда“) они поставят. „Аэрофлот“ нам постоянно ставит „три семёрки“ в летнее время. В прошлый летний период у нас практический ежедневно был этот рейс на „Боинге-777“. А-330 „Аэрофлот“ ставит, А-350 к нам летает. Есть вероятность того, что в этом году еще будет „Боинг-747“. „Джамбо“ так называемый, который уже давно нигде не появлялся. Но он есть в парке авиакомпании „Россия“. Сейчас, насколько я знаю, его поставили на крыло. Он простаивал, но сейчас его вернули в строй, и есть вероятность того, что он тоже будет выполнять сюда рейсы», — сообщил Корытный.

С широкофюзеляжными самолетами в аэропорте «Храброво», по словам Корытного, связывают большие ожидания.

«В то же время это большая ответственность, — добавил он. — Поэтому мы и запасаемся сейчас дополнительной техникой и всем, потому что с широким фюзеляжем сто процентов мы столкнёмся. Его будет много в Калининграде, более чем обычно».

В ноябре 2023 года Корытный отмечал, что на калининградском направлении, несмотря на рост пассажиропотока, на тот момент не было ни одного регулярного рейса, осуществляемого широкофюзеляжными самолетами.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter