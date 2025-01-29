Корытный: в этом году на калининградском направлении будет летать «Джамбо Джет»

Авиакомпании начали учащать рейсы широкофюзеляжных самолетов на калининградском направлении из-за значительного роста пассажиропотока. О том, что в этом году аэропорт собирается принять первый в мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолёт Boeing 747, имеющий четыре двигателя (его также называют «Джамбо Джет» — прим. «Нового Калининграда»), в среду, 29 января, журналистам сообщил гендиректор калининградского аэропорта Александр Корытный.

«У нас есть предварительное понимание с той же авиакомпанией „Северный Ветер“, они будут ставить на Санкт-Петербургское направление самолеты А-330. Возможно, „три семёрки“ (самолёт „Боинг-777“ — прим. „Нового Калининграда“) они поставят. „Аэрофлот“ нам постоянно ставит „три семёрки“ в летнее время. В прошлый летний период у нас практический ежедневно был этот рейс на „Боинге-777“. А-330 „Аэрофлот“ ставит, А-350 к нам летает. Есть вероятность того, что в этом году еще будет „Боинг-747“. „Джамбо“ так называемый, который уже давно нигде не появлялся. Но он есть в парке авиакомпании „Россия“. Сейчас, насколько я знаю, его поставили на крыло. Он простаивал, но сейчас его вернули в строй, и есть вероятность того, что он тоже будет выполнять сюда рейсы», — сообщил Корытный.

С широкофюзеляжными самолетами в аэропорте «Храброво», по словам Корытного, связывают большие ожидания.

«В то же время это большая ответственность, — добавил он. — Поэтому мы и запасаемся сейчас дополнительной техникой и всем, потому что с широким фюзеляжем сто процентов мы столкнёмся. Его будет много в Калининграде, более чем обычно».

В ноябре 2023 года Корытный отмечал, что на калининградском направлении, несмотря на рост пассажиропотока, на тот момент не было ни одного регулярного рейса, осуществляемого широкофюзеляжными самолетами.