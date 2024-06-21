В Зеленоградские решили с июля продлить работу пляжей до 21 часа

С 1 июля время работы муниципальных пляжей Зеленоградска планируется увеличится на один час. Как пишет газета «Волна» со ссылкой на главу администрации округа Сергея Кошевого, теперь сотрудники Центра обеспечения безопасности будут находиться на спасательных вышках с 8 утра и до 9 часов вечера. Также рассматривается вопрос о том, чтобы закрывать пирс на ночь.



«Это связано с обеспечением безопасности отдыхающих. Однако даже наличие спасателей не избавляет от необходимости соблюдать правила безопасности — не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения или при поднятых на вышках тревожных черных флагах, — отмечает издание. — Глава администрации также дал поручение изучить и проработать опыт приморских регионов и внести предложения о времени закрытия входа на пирс не только во время непогоды, но и в ночное время».

В настоящее время на официальных пляжах муниципалитета работает 70 спасателей. Протяженность оборудованных муниципальных пляжей на побережье Зеленоградского округа в 2024 году составила более 5000 метров. Пять зеленоградских пляжей, «Малиновка», «Роза ветров», «Лесной», «Резиденция» и «Гнездо» прошли классификацию в соответствии с правилами, утвержденными приказом федерального агентства по туризму и получили высшую категорию «Синий флаг».