Продавцам антиквариата с Баранова предложили две новые площадки в центре города

Продавцам с блошиного рынка, с улиц Баранова и Пролетарской предложили две новые альтернативные площадки в центре города. Об этом утром в пятницу, 21 июня, сообщил первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков в эфире ютуб-канала «Дом Советов». При этом Шлыков заметил, что на новые площадки предлагают перейти лишь тем, кто продает антиквариат и винтажные вещи.



«Вы видите, как сегодня выглядит улица Баранова? Она называется пешеходной. Мы ей гордимся и хотим, чтобы она такой оставалась и дальше. Никакой аренды там люди не платили. Несанкционированной торговли мы допускать не можем ни в этом месте, ни в любой другой части города», — пояснил Шлыков, почему необходимо освободить общественное пространство.

Обычным торговцам власти предложили отправиться на законные городские рынки (например, в ТК «Миллион друзей» на Баранова за 150 рублей в день, на Московский рынок за 250 рублей в день и за 100 рублей в день для пенсионеров, а также на рынок «Южный», где торговать можно бесплатно), а торгующим антиквариатом рекомендовали расположиться на двух альтернативных площадках: во дворе музея «Фридландские ворота» и на парковке у Верхнего озера со стороны Пролетарской.

«Для людей, которые торгуют винтажем, мы готовим такое предложение: это наш муниципальный музей „Фридландские ворота“. Это туристически доступное место, мы уже сегодня предлагаем туда прийти и разместиться. Второе место, которое мы хотим предложить, это территория на улице Пролетарской, парковка рядом со стоматологией. Там будет от 10 до 15 палаток организовано. Мы готовы в начале июля там предоставить площади. Там будет законная торговля элементами старины. Оператор посчитает оплату за установку туалетов и вывоз мусора», — добавил Шлыков.