Выставку украшений на Янтарном форуме планирует посетить Сергей Зверев (фото)

29 июня выставку переработчиков янтаря на AmberForum 24 в Светлогорске планирует посетить стилист Сергей Зверев. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского янтарного комбината.



«В 2023 году я был на открытии Дома янтарной моды и увидел огромное разнообразие, которого можно достичь при изготовлении украшений из янтаря. Продолжаю следить за трендами. 29 июня я буду на Янтарном форуме в Светлогорске. Жду всех!», — прокомментировал Сергей Зверев.

Выставка-продажа ювелирных изделий из янтаря пройдёт с 27 по 30 июня в рамках AmberForum 2024 и будет работать ежедневно с 10 до 20 часов. В течение четырёх дней форума гостям обещают насыщенную деловую и развлекательную программу с мастер-классами, бизнес-играми, модными показами, песочницей с инклюзами и другими мероприятиями.