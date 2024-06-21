Выставку украшений на Янтарном форуме планирует посетить Сергей Зверев (фото)

Выставку украшений на Янтарном форуме планирует посетить Сергей Зверев (фото)
Фото: пресс-служба Калининградского янтарного комбината
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29 июня выставку переработчиков янтаря на AmberForum 24 в Светлогорске планирует посетить стилист Сергей Зверев. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского янтарного комбината.

«В 2023 году я был на открытии Дома янтарной моды и увидел огромное разнообразие, которого можно достичь при изготовлении украшений из янтаря. Продолжаю следить за трендами. 29 июня я буду на Янтарном форуме в Светлогорске. Жду всех!», — прокомментировал Сергей Зверев.

Выставка-продажа ювелирных изделий из янтаря пройдёт с 27 по 30 июня в рамках AmberForum 2024 и будет работать ежедневно с 10 до 20 часов. В течение четырёх дней форума гостям обещают насыщенную деловую и развлекательную программу с мастер-классами, бизнес-играми, модными показами, песочницей с инклюзами и другими мероприятиями.

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