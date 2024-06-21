Облвласти: подрядчик готовится к расчистке Верхнего озера

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Компания «Фаворит Спецтехника» начала подготовку к расчистке Верхнего озера в Калининграде. Основные работы запланированы на осень. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.

«Предусматривается расчистка двух участков: первый протяжённостью около 500 м от ул. Льва Толстого, второй протяжённостью 300 метров от впадения ручья Ботанического в озеро Верхнее до Паркового моста на улице Тельмана. Площадь акватории расчистки составит 3,33 га, объём иловых отложений — 11 422,5 м³», — говорится в сообщении.

Предполагается, что расчистка улучшит гидрологическое, гидрохимическое, водохозяйственное состояние водного объекта и в целом экологическую обстановку прилегающей территории, добавили в пресс-службе.

Работы выполняются в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» президентского нацпроекта «Экология». Завершить их компания должна не позднее конца ноября 2025 года.

Торги по определению подрядчика провели в начале июня. На работы выделили 21,7 млн рублей. В мае калининградцы жаловались на неприятный запах от водоёма, предполагая, что к его загрязнению причастны особняки на берегах и «плавучая баня возле гостиницы». Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области не нашло несанкционированных выпусков канализации в Верхнее озеро.

Неприятный запах позволит ликвидировать расчистка водоёма, отметили в минприроды.

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