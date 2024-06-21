Горвласти: введение одностороннего движения на ул. Брамса откладывается

Запланированное на 24 июня введение одностороннего движения на ул. Брамса переносится почти на середину июля. Об этом сообщила горадминистрация Калининграда, пообщавшись с подрядчиком, который займется ремонтом улицы.

«Подрядчик по ремонту улицы Брамса уточняет, что на объект он выйдет, как и планировалось, в понедельник 24 июня, но введение одностороннего движения произойдёт только с 12 июля. До этого момента он будет заниматься тротуарами, соответственно пока нет необходимости ограничивать движение транспорта и менять схему движения 71 маршрутки», — уточнили в горадминистрации.

Напомним, ранее сообщалось, что с 24 июня ул. Брамса станет односторонней: до 1 августа заезд на неё будет осуществляться с проспекта Мира, выезд — на Советском проспекте. С середины сентября направление движения поменяют в обратном порядке.