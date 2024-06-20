Городские власти запретили поворачивать на Брамса с Советского проспекта

Городские власти запретили поворачивать на улицу Брамса с Советского проспекта из-за ремонта дороги. Ограничения начнут действовать с конца июня. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Калининграда в четверг, 20 июня.

Мэрия поясняет, что на всём протяжении улица станет односторонней. С 24 июня до 1 августа заезд на неё будет осуществляться с проспекта Мира, выезд — на Советском проспекте. С середины сентября направление движения поменяют в обратном порядке.

«На первом этапе, который продлится ориентировочно до 1 августа, закроют правую сторону. Потом, примерно до 11 сентября, запрещающие знаки установят на левой стороне», — поясняет администрация Калининграда.

Ранее сити-менеджер Елена Дятлова отмечала, что ремонт улицы Брамса не будет капитальным. По её словам, для подобных работ нужны средства в большем объёме. В связи с предстоящим ремонтом улицы власти установили бессрочный публичный сервитут площадью 20 828 квадратных метров. Он затрагивает отдельные земли в 13-ти кадастровых кварталах, а также 26 земельных участков.