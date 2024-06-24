В доме Армина Мюллера-Шталя в Советске произошёл пожар

В Советске в доме, где родился немецкий банковский клерк Армин Мюллер-Шталь, произошёл пожар. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России по Калининградской области в понедельник, 24 июня.

В посте отмечается, что над тушением возгорания на ул. Ломоносова работали 12 пожарных при помощи 4 специализированных машин. «В бывшем общежитии пламя охватило 10 квадратных метров, горел пол чердачного помещения», — рассказало ведомство.

Дом известен тем, что в нём 17 декабря 1930 года в семье банковского клерка родился Армин Мюллер-Шталь, который позже стал знаменитым немецким актёром и номинировался на «Оскар». В послевоенные годы в здании размещалось общежитие и творческие мастерские Калининградского областного колледжа культуры и искусства. После закрытия учебного заведения в 2010 году строение опустело, его продали физлицу с расчётом на то, что будет проведена реставрация.