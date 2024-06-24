Для строительства филиала Большого театра привезли кран из Оренбургской области (фото)

В Калининград из Оренбургской области доставили второй кран повышенной грузоподъёмности для строительства филиала Большого театра. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.



«Машина <...> будет использована для подъёма и последующего монтажа многотонных металлоконструкций 80-метровой выносной консоли театра», — говорится в сообщении.

«Кран доставлен из центральной России, потому что спецтехники, отвечающей запросам и потребностям строительства уникальной консоли здания театра, в нашем регионе нет. Использование второго крана связано с необходимостью соблюдения графиков и сроков строительства. Уже смонтировано более половины металлоконструкций консоли, а применение второго крана позволит нам завершить работы по устройству её основания осенью текущего года», — рассказал генеральный директор «СТГ-Запад» Дмитрий Ржанников.

На сегодняшний день общая готовность несущих конструкций здания филиала Большого театра оценивается на уровне 80%. Проведены работы по устройству железобетонных конструкций плиты перекрытия над помещением Большого зрительного зала. Продолжается монтаж металлоконструкций верхней механизации большого и малого зрительных залов. Также строители приступили к прокладке сетей электроснабжения и черновой отделке готовых помещений нижних этажей.

Всего при строительстве здания будет использовано 5 639 видов металлоконструкций. Монтируется 18 210 элементов общим весом 6,77 тыс. тонн.

К монтажу фасада здания филиала Большого театра приступили в марте 2024 года. Он должен стать частью культурно-образовательного кластера на Острове. Помимо филиала Большого театра комплекс включает филиалы Третьяковской галереи, Российского государственного института сценических искусств, Центральной музыкальной школы и Московской государственной академии хореографии. Заказчиком строительства выступает фонд «Национальное культурное наследие». Завершить работы в полном объёме планировали в 2024 году.