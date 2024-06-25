Власти Калининграда предупреждают об ограничении движения на Гаражной и Кабилова

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До сентября вводится ограничение движения по улицам Гаражной и Тулена Кабилова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

С 3 июля по 30 августа из-за ремонта ул. Гаражной будет введено одностороннее движение от дома № 4 по пл. Победы до ул. Ген.-лейт. Озерова. А с 5 июля по 30 августа в связи с прокладкой коммуникаций на строительстве нового корпуса школы № 11 по ул. Мира в Чкаловске будет закрыто движение транспорта по участку автомобильной дороги ул. Тулена Кабилова от дома № 2 по ул. Мира до ул. Жиленкова и по участку автомобильной дороги ул. Жиленкова от ул. Т. Кабилова до ул. В. Попова.

Ответственность за расстановку ограждения и дорожных знаков, включая схему объезда, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время проведения работ возложена на подрядчиков — ЗАО «ДСП» и ООО «Риттал-Калининград».

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