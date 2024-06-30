Закрывают до сентября: власти рассказали о новой схеме движения в центре города

С Калининграде с 1 июля планируют начать ремонт улиц Гаражной и Юношеской в центре Калининграда. На время ремонта, который должен продлиться до 31 августа, по ул. Гаражной будет организовано одностороннее движение, сообщает пресс-служба горадминистрации.



В рамках первого этапа, с 1 по 31 июля движение транспорта будет возможно в одностороннем режиме по левой стороне дороги от площади Победы до ул. Ген.-лейт. Озерова. С 1 по 31 августа — по правой стороне от площади Победы до ул. Ген.-лейт. Озерова, во время этого этапа обещают восстановить доступ к парковкам вдоль ул. Гаражной.

«Юношескую перекроют: с 1 июля по 1 августа от ул. Горького до парковки; с 1 августа по 1 сентября — от парковки до ул. Гаражной. Проезд на территорию предприятий и на парковку сохранится на всех этапах», — заверили в горадминистрации.