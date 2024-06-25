Суд частично удовлетворил требования по делу о невыплате зарплаты детям

Суд частично удовлетворил требования по делу о невыплате зарплаты детям
Фото: Витаий Невар / Новый Калининград

Зеленоградский районный суд частично удовлетворил три из шести исков по делу о невыплате зарплаты несовершеннолетним со стороны парк-отеля «Дом поэта» на Куршской косе, принадлежащему ООО «Аквамарин». Об этом сообщил корреспондент «Нового Калининграда» из зала заседаний во вторник, 25 июня.

Напомним, шестеро детей — пять девочек и мальчик — летом прошлого года устроились по объявлению на «Авито» в парк-отель «Дом поэта» на Куршской косе убирать номера. В объявлении было обещано, что зарплата составит 32 тысячи рублей в месяц. Однако полностью зарплату они не получили. Родители обратились в прокуратуру, которая, в свою очередь, провела проверку, нашла нарушения и подала иск в суд в защиту несовершеннолетних. В заявлениях отмечено, что каждому ребёнку требовалось полностью выплатить положенные деньги, возместить моральный ущерб и взыскать проценты по задолженности зарплаты.

Судья постановил руководству парк-отеля «Дом поэта» выплатить трем несовершеннолетним из шести недостающую заработную плату из расчётов Росстата по Калининградской области, где «заработок пониже немного, поскольку <...> нет доказательств, подтверждающих, что договорённость была на 32 тыс. рублей». Помимо этого, на «Аквамарин» возложены обязательства по выплате процентов из-за задержки заработной платы, компенсации морального вреда в размере 10 тыс. рублей каждому ребёнку и оплате госпошлины за судебный процесс.

Итого руководство парк-отеля «Дом поэта» выплатит по 18 и 21 тыс. рублей двум 15-летним сёстрам и 15 тыс. рублей 16-летнему подростку. Заседание по остальным несовершеннолетним детям, которых тоже не полностью рассчитали летом 2023 года, пройдет 2 июля.

В апреле стало известно, что общая сумма задолженности составила более 90 тыс. рублей. Помимо этого, прокуратура выявила и другие нарушения законодательства со стороны руководства парка-отеля.

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