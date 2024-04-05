Прокуратура: гостевой дом на Куршской косе задолжал работавшим в нём детям

Прокуратура Зеленоградского района подала в суд иски против компании-владельца парк-отеля «Дом поэта», расположенного на Куршской косе. По данным надзирающего органа, ООО «Аквамарин» задолжало работавшим у него летом подросткам более 90 тысяч рублей.



В прокуратуру обратились родители несовершеннолетних. Они рассказали, что их шесть несовершеннолетних детей, проживающих в Зеленоградске, в возрасте от 14 до 17 лет. решили подработать во время каникул. На сайте «Авито» было размещено объявление, что в парк-отель «Дом поэта» требуются рабочие на должности горничных на зарплату «от 32 000 рублей».

«Прочитав объявление, а также получив подтверждение данных условий от работников отеля, дети устроились на работу. Фактически при трудоустройстве им было сказано, что работа сменная, по 8-9 часов в смене, с 08.00 до 17.00 часов, оплата из расчета 2 100 рублей за смену, — рассказала „Новому Калининграду“ мама одной из девочек. — Детей пообещали трудоустроить официально и допустили к работе. Фактически они отработали по 11-27 смен (кто-то больше, кто-то меньше), но ни одному из них „Дом поэта“ так и не выплатил в полном объеме обещанную заработную плату. Сумма невыплат составила от 9 000 рублей до 22 000 рублей в отношении каждого ребенка. Переговоры родителей с работодателем ни к чему не привели, и родители обратились в прокуратуру».

Прокуратура Зеленоградского района провела проверку по коллективному обращению и установила ряд нарушений. «По результатам проверки установлено, что общая задолженность по выплате заработной платы несовершеннолетним составляет более 90 тыс.руб, — рассказал „Новому Калининграду“ прокурор района Михаил Львов. — Кроме того, в ходе проверки деятельности ООО „Аквамарин“ выявлены и иные нарушения трудового законодательства: несовершеннолетние были допущены к работе в должности „горничный“ без прохождения обязательного предварительного медосмотра, осуществляли трудовую деятельность продолжительностью свыше установленной законом сокращенной нормы для лиц младше 16 лет, с частью не были заключены трудовые договора при фактическом осуществлении последними трудовой функции в соответствии с должностными обязанностями по поручению работодателя».

В Зеленоградский районный суд направлены исковые заявления в интересах несовершеннолетних о взыскании с ООО «Аквамарин» задолженности по выплате зарплаты, которые в настоящее время находятся на рассмотрении. Следующее заседание суда назначено на 27 мая.

Представители парк-отеля «Дом поэта» от комментариев по данной ситуации воздержались.