Отель против детей: суд начал рассмотрение дела о невыплате зарплаты подросткам

Зеленоградский районный суд начал рассмотрение дела по иску прокуратуры в интересах несовершеннолетних против ООО «Аквамарин», которое владеет парком-отелем «Дом поэта» на Куршской косе. По данным надзорного органа, отель не в полном объёме выплатил зарплаты детям летом 2023 года. На заседании суда побывал корреспондент «Нового Калининграда».
Шестеро детей — пять девочек и мальчик — летом прошлого устроились по объявлению на «Авито» в отель убирать номера. В объявлении было обещано, что зарплата составит 32 тысячи рублей в месяц. Однако полностью зарплату они не получили. Родители обратились в прокуратуру, которая в свою очередь провела проверку, нашла нарушения и подала иск в суд в защиту несовершеннолетних.
Интересы детей на заседании суда в понедельник представляли двое родителей и прокуратура, сами подростки прийти на заседание не смогли из-за того, что в этот день они сдавали ОГЭ. Родители в суде заявили, что гостиничный комплекс нарушил ряд условий, потребовали от «Аквамарина» выплатить задолженность по з/п, компенсировать моральный вред и проценты, образовавшиеся от невыплаты зарплаты.
По словам родителей, ООО «Аквамарин» заключили трудовые отношения только с тремя детьми (это дело выделили в отдельное). Вместо указанной на сайте «Авито» заработной платы в 32 тыс. рублей за месяц подросткам платили из расчёта 300 рублей за уборку номера.
По словам мамы двух пострадавших девочек, одна из её дочерей за время работы с середины июня по конец первой декады июля убрала 38 номеров, ей выплатили 11 400 рублей с пометкой, что это зарплата только за первый месяц лета. Деньги за часть работы в июле она так и не получила.
В суде родители рассказали, что смены у детей начиналась в 8 утра. Они отправлялись на работу организованно — утром в парк-отель их подвозили два темных микроавтобуса, вечером привозили назад, где их уже встречали родственники. Одни родители утверждали, что на микроавтобусах было написано «Королева Луиза», другие — что на одной из них было написано «Мегаполис».
По словам родителей, детям недоплатили за переработки: по закону несовершеннолетним положен сокращенный трудовой график, а их рабочий день длился по 8-9 часов. Они представили распечатки сообщений рабочего чата в мессенджере, в которых есть подтверждения переработок. Готовы были также предъявить фотографии детей из отеля с указанием времени, в которое были сделаны фото.
Однако сторона ООО «Аквамарин» с этим доводами не согласилась. По словам представителей компании, дети могли остаться после работы в гостиничном центре по собственному желанию и что в отеле не имели представления о логистике зеленоградцев до работы и с неё. Представители «Дома поэтов» утверждали, что переписки из мессенджеров — не доказательства и вообще могли быть компиляцией. Встречных исковых заявлений «Аквамарин» не подавал.
Следующее судебное заседание назначено на 25 июня.В апреле стало известно, что «Дом поэта» не выплатил часть заработной платы подросткам из Зеленоградска. Общая сумма задолженности составила более 90 тыс. рублей. Помимо этого, прокуратура выявила и другие нарушения законодательства со стороны руководства парка-отеля.
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