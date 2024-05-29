Отель против детей: суд начал рассмотрение дела о невыплате зарплаты подросткам

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Зеленоградский районный суд начал рассмотрение дела по иску прокуратуры в интересах несовершеннолетних против ООО «Аквамарин», которое владеет парком-отелем «Дом поэта» на Куршской косе. По данным надзорного органа, отель не в полном объёме выплатил зарплаты детям летом 2023 года. На заседании суда побывал корреспондент «Нового Калининграда».

Шестеро детей — пять девочек и мальчик — летом прошлого устроились по объявлению на «Авито» в отель убирать номера. В объявлении было обещано, что зарплата составит 32 тысячи рублей в месяц. Однако полностью зарплату они не получили. Родители обратились в прокуратуру, которая в свою очередь провела проверку, нашла нарушения и подала иск в суд в защиту несовершеннолетних.

Интересы детей на заседании суда в понедельник представляли двое родителей и прокуратура, сами подростки прийти на заседание не смогли из-за того, что в этот день они сдавали ОГЭ. Родители в суде заявили, что гостиничный комплекс нарушил ряд условий, потребовали от «Аквамарина» выплатить задолженность по з/п, компенсировать моральный вред и проценты, образовавшиеся от невыплаты зарплаты.

По словам родителей, ООО «Аквамарин» заключили трудовые отношения только с тремя детьми (это дело выделили в отдельное). Вместо указанной на сайте «Авито» заработной платы в 32 тыс. рублей за месяц подросткам платили из расчёта 300 рублей за уборку номера.

По словам мамы двух пострадавших девочек, одна из её дочерей за время работы с середины июня по конец первой декады июля убрала 38 номеров, ей выплатили 11 400 рублей с пометкой, что это зарплата только за первый месяц лета. Деньги за часть работы в июле она так и не получила.

В суде родители рассказали, что смены у детей начиналась в 8 утра. Они отправлялись на работу организованно — утром в парк-отель их подвозили два темных микроавтобуса, вечером привозили назад, где их уже встречали родственники. Одни родители утверждали, что на микроавтобусах было написано «Королева Луиза», другие — что на одной из них было написано «Мегаполис».

По словам родителей, детям недоплатили за переработки: по закону несовершеннолетним положен сокращенный трудовой график, а их рабочий день длился по 8-9 часов. Они представили распечатки сообщений рабочего чата в мессенджере, в которых есть подтверждения переработок. Готовы были также предъявить фотографии детей из отеля с указанием времени, в которое были сделаны фото.

Однако сторона ООО «Аквамарин» с этим доводами не согласилась. По словам представителей компании, дети могли остаться после работы в гостиничном центре по собственному желанию и что в отеле не имели представления о логистике зеленоградцев до работы и с неё. Представители «Дома поэтов» утверждали, что переписки из мессенджеров — не доказательства и вообще могли быть компиляцией. Встречных исковых заявлений «Аквамарин» не подавал.

Следующее судебное заседание назначено на 25 июня.

В апреле стало известно, что «Дом поэта» не выплатил часть заработной платы подросткам из Зеленоградска. Общая сумма задолженности составила более 90 тыс. рублей. Помимо этого, прокуратура выявила и другие нарушения законодательства со стороны руководства парка-отеля.

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