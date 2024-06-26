Валерий Макаров: градостроительная политика в Калининграде — на троечку с минусом

В Калининграде есть серьезные проблемы в области градостроительной политики. В чем они заключаются, в ходе беседы с корреспондентом «Нового Калининграда» рассказал депутат заксобрания Калининградской области Валерий Макаров, являющийся основателем ЗАО «Холдинг-Калининградстройинвест».



«Заниматься градостроительной политикой должна не общественная организация, а у нас есть целое министерство градостроительной политики. Люди этим должны заниматься профессионально. Выполняют они эту функцию или нет? На мой взгляд, очень слабенько, в лучшем случае на троечку с минусом, — заявил Макаров. — То есть что-то чисто механическое у них там: внесение изменений в Генплан, ПЗЗ, выдача разрешения на строительство, приемка объекта. Это больше констатация фактов. Вот вы там что-то перекрасьте, вот вы там что-то это самое... Должен быть профессиональный государственный орган, который должен понимать, как этим заниматься».

Депутат также раскритиковал архитектурно-градостроительный совет при правительстве Калининградской области. По его словам, этот орган собирается только для того, чтобы «какой-то там локальный объект обсудить».

«Сидят там, допустим, пять архитекторов. Один говорит „мне нравится“, а другой „мне не нравится“, — продолжил Макаров. — Давайте посадим пять художников и скажем: „Нарисуйте картину“. Они все по-разному нарисуют. И все картины будут хорошие, но это же вопрос творчества. А когда есть нормативы, в которых регулируется этажность, озеленение, спортивные площадки, назначение и так далее, и не просто про конкретное место, а в целом про город. Что такое Генплан? Это баланс территории. У нас должно быть столько-то промышленных зон, столько-то объектов образования, столько-то медицинских и так далее. И вот это количество населения, количество вот этих вот зон, оно должно быть в гармонии. Дальше — этажность: район может быть высотным, могут быть ИЖД-шки какие-то и так далее. Есть еще транспортная схема, ну, короче, это такой очень сложный механизм. Уже когда Генплан определен и есть рамки, можно приходить художнику или архитектору. Им уже можно в рамках вот этого дозволенного что-то делать. А у нас как? Когда принимается Генплан, все спят. Как только стройка начинается, все шумят и высказываются. Один говорит, что он эколог, второй тоже мнение имеет. Слушай, а что ты молчал, когда принимали все документы?» — добавил он.