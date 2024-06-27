Погода в Калининграде 27 июня

Днем в четверг, 27 июня, в Калининградской области ожидается жаркая солнечная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днем, как сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +30°C. Ветер ожидается юго-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.

По данным синоптиков, на побережье днём также будет жарко — до +28°C. Ночью в Балтийске, Светлогорске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +19°C. На востоке области (например, в Советске, Славске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске и Озерске) днем обещают до +31°C днём, а ночью +16°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в Калининграде в четверг будет ясная погода без осадков. Утром температура составит +24,3°C, днем повысится до +31,2°C, а вечером чуть достигнет отметки в +31,3°C. Ветер — восточный, с порывами до 2 м/с, влажность — 79%.

По данным экспертного паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», «июньские лучи быстро „раскаляют“ континентальную воздушную массу в антициклоне, при этом вдоль его западной периферии к нам поступают еще более теплые воздушные массы из южных и субтропических широт: уже завтра [в четверг, 27 июня] мы можем рассчитывать на преодоление дневными темперами отметки в +30°С».