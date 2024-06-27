Центр занятости области назвал топ-5 самых высокооплачиваемых квотируемых вакансий

Центр занятости населения Калининградской области назвал топ-5 квотируемых вакансий, которые будут представлены на Всероссийской ярмарке трудоустройства 28 июня. В Калининграде ярмарка будет проходить во Дворце спорта «Янтарный».

Соискателям предложат почти 250 квотируемых рабочих мест. Работодатели обещают официальное трудоустройство, достойную заработную плату, социальный пакет и удобный рабочий график. Среди наиболее интересных предложений на первом месте вакансия инженера по качеству на пищевое производство с зарплатой от 55 до 62 тыс. рублей. Заявлено 2 таких вакантных рабочих места. Тот же работодатель ищет в команду кладовщика с заработной платой до 60 тыс. рублей. Всего производством заявлено 10 квот. Работникам гарантируют доставку корпоративным транспортом и организованное питание на территории предприятия в корпоративной столовой.

На молочный завод требуется оператор машинного доения с зарплатой до 60 тыс. рублей. Этим работодателем заявлено 20 рабочих мест по квоте: оператор машинного доения – 5, подсобного рабочего – 10, животновода – 5. Четвертая позиция топа отдана вакансии проводника пассажирского вагона с заработной платой до 57 тыс. рублей. Работодатель заявляет 12 рабочих мест по этой вакансии. И замыкает топовую пятерку вакансия химика физико-химической лаборатории для фармакологической компании с заработной платой от 50 тыс. рублей. Компании требуется 3 таких специалиста.

Напомним, Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в пятницу, 28 июня, во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) с 10:00 до 14:00. Всего на ярмарку работодателями заявлено свыше 4,5 тыс. рабочих мест в производственной, торговой, транспортной, строительной и других сферах.