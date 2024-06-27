В Калининграде арестован заместитель директора ФКР Олега Туркина

В Калининграде задержан заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Калининградской области Сергей Сызин. Об этом «Новому Калининграду» утром 27 июня сообщили два независимых источника, один из которых также заявил, что помимо Сызина следственные действия проводятся в отношении пяти сотрудников ФКР. Среди сотрудников, с которыми работают следователи, секретари (действующий и прошлый, не работающий в ФКР с нового года), начальник финансово-экономического отдела (сейчас в декрете), и.о. начальника финансово-экономического отдела и главный бухгалтер.



Оба источника утверждают, что Сергей Сызин, как и Олег Туркин, находится под домашним арестом.

«Так как вменяют растрату (типа цветы покупали сотрудникам на т.д., бесплатные обеды для сотрудников, премии, подарки детям, праздники детские и т.д.), поэтому секретарш опрашивают, — пояснил источник. — Узнают, были цветы или нет».

В пресс-службе Калининградского областного суда информацию об аресте Сызина подтвердили.

«На данный момент по данному делу избрана мера пресечения только в отношении двоих сотрудников Фонда, Туркина и Сызина, — пояснили в пресс-службе. — Арест Сызина Ленинградский районный суд одобрил до 19 августа 2024 года».

Ранее в пресс-службе Калининградского областного суда «Новому Калининграду» сообщили, что в ходатайстве следователя СУ СК РФ по Калининградской области, обратившегося в Ленинградский районный суд, указано, что в отношении Олега Туркина было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

«Как полагает следствие, Т. и иные лица, действуя умышленно, организованной группой, из корыстных побуждений, похитили вверенное им чужое имущество, принадлежащее специализированной некоммерческой организации Калининградской области „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах“, с использованием своего служебного положения, причинив Фонду и его Учредителю (Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области) ущерб», — говорилось в заявлении.