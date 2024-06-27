Урбанист Аркадий Гершман: арест Туркина — это конец калининградского чуда

Арест руководителя калининградского Фонда капремонта Олега Туркина — это «конец калининградского чуда». Такое заявление сделал московский урбанист, автор телеграм-канала «Город для людей» Аркадий Гершман.



«Нет ничего страшнее для исторических зданий, чем российский капремонт — под предлогом „сделаем красиво за 5 копеек“ уничтожают оригинальные детали и уродуют фасады. Лишь в Калининградской области смогли победить власть крепких хозяйственников над архитектурой, но чудо не продлилось долго», — написал Гершман.

Эксперт заявил, что регулярно наблюдал за формированием команды ФКР с нуля, «смотрел и радовался» тому, как в регионе «трепетно восстанавливают наследие и реанимируют реставрационное дело».

«Часто для восстановления довоенной архитектуры нужно было с нуля восстанавливать фасады. Да и панельки тут в последние годы круто обновлял именно фонд. Результат работ не заставил себя долго ждать: туризм в области подскочил, города начали вместе с домами восстанавливать улицы, а цена квартир после капремонта увеличивалась почти на треть. В общем, тут смогли сделать почти невозможное — победили равнодушие и ГУПовщину. Все оказались в плюсе, и это прямая заслуга директора фонда капремонта», — написал он, добавив, что уже наблюдал, как «самых инициативных система делает крайними», на примере Белгорода, Вологды и других городов России.

«Новому Калининграду» Гершман сообщил, что в поддержку руководителя и команды калининградского ФКР выступил также фонд сохранения исторического наследия «Внимание», руководители которого заявили, что к его «уровню и качеству с историческим наследием не приблизился ни один ФКР» в стране.

«В 2023 году Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации признало Фонд капитального ремонта Калининградской области лучшим в стране, — написали в своем обращении руководители фонда „Внимание“. — Фонд работает с объектами исторического наследия XIX-XX веков в предаварийном состоянии и успешно занимается реставрационными работами, бережно восстанавливая и воссоздавая по историческим референсам и архивным материалам утраченные элементы: двери, витражи, дверные латунные ручки, элементы декора. Фонд единственный в стране инициировал и организовал курсы повышения квалификации по реставрационному делу. Новую профессию получили уже более 50 человек. Фонд смог организовать процесс ремонта домов целыми кварталами, что положительно влияет не только на жизнь горожан, но и на туристический поток. Во многом именно благодаря работе Фонда регион стал настолько притягательным для посещения».

Ранее коллектив фонда капитального ремонта Калининградской области обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль расследование дела о хищении имущества организации, в котором обвиняют главу фонда Олега Туркина и ряд руководящих сотрудников.

Незадолго до этого в пресс-службе Калининградского областного суда подтвердили, что Олег Туркин обвиняется в растрате и находится под домашним арестом. Его обязанности исполняет заместитель генерального директора по производственным вопросам Наталья Сергеева.