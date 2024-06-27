Загородные дома в Калининграде за пять лет подорожали более чем на половину

Загородные дома в Калининградской области за последние пять лет подорожали более чем на половину. Такие данные приводят специалисты «Циан. Аналитики» в четверг 27 июня.

Согласно рейтингу, в целом по стране загородные дома подорожали на 70% процентов. Рост стоимости зафиксирован во всех регионах. В сравнении с общероссийской динамикой в Калининградской области недвижимость за городом дорожала с меньшими темпами. Так, в период с 2019 по 2024 год стоимость одного дома увеличилась с 9,1 до 14,2 млн рублей, или на 56%.

«До лета 2020 г. средняя стоимость загородной недвижимости менялась незначительно. Рост начался на фоне увеличения интереса к рынку во время пандемии коронавируса, и был вызван как индексацией цен в отдельных лотах, так и изменением структуры предложения, когда быстрее из продажи уходили более

доступные варианты. В дальнейшем рост сохранился за счет увеличения стоимости строительства, а также за счет все большего распространения на рынке ипотечных программ. Максимальные темпы роста за последние 5 лет были зафиксированы с лета 2021 г. по лето 2022 г. (+20% за год). С января 2024 г. цены на загородном рынке в большинстве регионов стагнируют», — отмечается в релизе.