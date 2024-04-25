Загородная недвижимость в Калининградской области за год подорожала на 17%

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За год загородная недвижимость в Калининградской области подорожала в среднем на 17%. Динамику основных показателей этого сегмента рынка проанализировали в «Циан».

По данным сервиса, средняя стоимость загородного дома в регионе составляет в настоящее время 3,7 млн рублей. В апреле 2023 года показатель держался на уровне 3,1 млн.

В среднем по стране загородную недвижимость можно приобрести за 10 млн рублей. За год цена выросла на 8%. Самые дорогие дома в Санкт-Петербурге и Москве. Средняя цена объекта там — более 37 млн рублей.

«В большинстве регионов на рынке загородной недвижимости продолжается рост цен за счёт строительной инфляции и дефицита рабочей силы, что снижает потенциальный спрос на нём, — комментирует эксперт «Циан» Елена Лапшина, — Поддержку отрасли в среднесрочной перспективе может оказать внедрение механизма реализации проектов нового строительства коттеджных посёлков через эскроу-счета и расширение линейки банковских продуктов по кредитованию сделок по покупке домов и их самостоятельному строительству».

Расчёты выполнены на основе анализа цен загородных домов в продаже на сайте cian.ru. В выборку вошли как полноценные дома со всеми «городскими» удобствами, так и дачи, как правило, непригодные для жизни зимой. Учитывались регионы РФ, где на загородном рынке представлено не менее 100 лотов.

По данным «Авито Недвижимости», рост цен на «загородку» в регионе составил за год 8%.

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