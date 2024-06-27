Облправительство не планирует замораживать тарифы на ЖКХ по примеру Петербурга

В Калининградской области не планируется отменять индексацию тарифов на ЖКУ, как это сделали власти Санкт-Петербурга. Это следует из ответа областного правительства на комментарий под постом врио губернатора региона Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

Один из подписчиков, напомнив о предстоящих выборах, предложил Беспрозванных оказать «реальную помощь жителям». «Отмените повышение ЖКХ, как это сделал губернатор Питера. У нас цены на продукты выше, чем там! Чем мы хуже? Кто сделал ставку именно в 13%? Как выжить пенсионерам и бюджетникам? Это очень сильно ударит и так по бедному населению!» — написал он. Ответ поступил от правительства области, которое, сославшись на Службу по государственному регулированию тарифов и цен, сообщило, что «тарифы на услуги ЖКХ для населения установлены на этот год строго с соблюдением федерального законодательства».

Дорогая коммуналка: как изменятся тарифы на ЖКХ в Калининграде с июля 2024 года



«Правительство России рост платы граждан за коммунальные услуги ограничило по области до 13%, по отдельным муниципальным образованиям до 17,9%. Фактический рост общего платежа за все коммунальные услуги сложился по области до 14,3 %, что ниже установленного предела.

Расчёт тарифов учитывает экономически обоснованные расходы коммунальных предприятий с применением индексов роста цен на материалы, работы, услуги по данным Минэкономразвития России и обеспечивают бесперебойную работу предприятий для оказания качественных, надёжных услуг», — подчеркнули облвласти, напомнив о механизме субсидирования «для снижения нагрузки на бюджет семьи».





Напомним, власти Санкт-Петербурга 25 июня объявили об отмене плановой индексации тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2024 года. Глава города поручил сохранить соответствующие тарифы на существующем уровне.