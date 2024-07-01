Рост платы за ЖКХ в регионе превысил среднероссийский показатель

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Рост платы за ЖКХ в Калининградской области превысил среднероссийский показатель в среднем на 4,5%. Как сообщает «Интерфакс», индексация тарифов ЖКХ для населения в РФ с 1 июля составила в среднем 9,8%. В самом западном российском регионе этот показатель составляет 14,3%.

«Совокупный платеж граждан за жилищно-коммунальные услуги в РФ с 1 июля 2024 года будет проиндексирован в среднем по стране на 9,8%. Такие параметры заложены в утвержденном Правительством прогнозе социально-экономического развития РФ на трехлетнюю перспективу, — сообщает федеральное агентство. — Банк России и Минэкономразвития ранее уже отмечали, что ожидают пик инфляции в РФ в июне-июле этого года, в том числе с учетом индексации тарифов с 1 июля».

Для Калининградской области правительство России ограничило рост платы граждан за коммунальные услуги до 13%, по отдельным муниципальным образованиям до 17,9%. «Фактический рост общего платежа за все коммунальные услуги сложился по области до 14,3 %, что ниже установленного предела», — сообщило ранее правительство Калининградской области, напомнив о механизме субсидирования «для снижения нагрузки на бюджет семьи».

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Плата за жилищно-коммунальные услуги вырастет с 1 июля. В Калининградской области не планируется отменять индексацию тарифов на ЖКУ, как это сделали власти Санкт-Петербурга.


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