Правительство области решило удерживать цены на основные продукты

Власти калининградской области решили регулировать ценообразование на ключевые продукты в регионе. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в четверг, 27 июня.

Он отметил, что начал свою поездку в Гвардейский округ с осмотра агрокомплекса «Орбита-Агро». Сославшись на директора предприятия, Беспрозванных написал, что проблема ценообразования заключается в стоимости электроэнергии на объектах и наценках торговых сетей.

«На следующей неделе соберём рабочую группу по удержанию цен на основные продукты. Разберём вопрос поэтапно — от производителя до полки магазина. Поручил региональному минсельхозу предоставить аналитику», — резюмировал врио губернатора.

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