Правительство области решило удерживать цены на основные продукты

Правительство области решило удерживать цены на основные продукты
Фото: «Новый Калининград»
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Власти калининградской области решили регулировать ценообразование на ключевые продукты в регионе. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в четверг, 27 июня.

Он отметил, что начал свою поездку в Гвардейский округ с осмотра агрокомплекса «Орбита-Агро». Сославшись на директора предприятия, Беспрозванных написал, что проблема ценообразования заключается в стоимости электроэнергии на объектах и наценках торговых сетей.

«На следующей неделе соберём рабочую группу по удержанию цен на основные продукты. Разберём вопрос поэтапно — от производителя до полки магазина. Поручил региональному минсельхозу предоставить аналитику», — резюмировал врио губернатора.

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Накануне Калининградстат перечислил самые подорожавшие в мае продукты. На первом месте оказался картофель, прибавивший в цене 36,06%. На второй строчке белокочанная капуста, которая подорожала на 20,26%. Лимоны подросли в цене на 16,14% и заняли третье место. На 11,34% подорожало оливковое масло. На пятом месте морковь, цена которой выросла на 11,11%.

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