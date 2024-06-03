Где жить дешевле: сравниваем цены на продукты в Калининграде и Санкт-Петербурге

В минувшие выходные журналист «Нового Калининграда» побывал в Санкт-Петербурге и заглянул в магазин «Дикси» на Лермонтовском проспекте. Мы решили сравнить цены в магазине северной столицы и в супермаркете «Виктория» на ул. Куйбышева, 91, в Калининграде.



Продуктовые магазины «Дикси» считаются дискаунтерами формата «магазин у дома». В Калининградской области магазинов «Дикси» нет, однако долгое время магазины сети «Виктория» входили в одну группу с этой сетью. Около года назад X5 Group, владеющая магазинами «Пятерочка», сообщила о достижении договоренностей по приобретению компании «Виктория Балтия».

«Виктория» на ул. Куйбышева, так же как и «Дикси» имеет формат «магазин у дома» поэтому была выбрана для сравнения цен. Мы постарались взять или одинаковые позиции, или максимально приближенные. Анализ показал, что в Санкт-Петербурге дороже рис, яблоки «Голден» и сметана. Одинаковые цены на муку и макароны «Макфа» по акции. Все остальные товарные позиции в северной столице дешевле, чем в Калининграде.



Цены на продукты в Калининграде**

Отметим, что, по данным Калининградстата, среднемесячная номинальная заработная плата в Калининградской области в 2023 году составила 54 734 рубля. Средняя зарплата жителя Санкт-Петербурга выше в 1,7 раза — 95 100 рублей, отмечал «Деловой Петербург».

Ранее «Новый Калининград» сравнивал цены в Калининграде и Москве. Анализ показал, что в столице существенно дороже мука, томаты и сливочное масло, но при этом дешевле бананы, рис и куриное яйцо. Одинаковые цены на арбузы и яблоки «Голден».

Продукты Санкт-Петербург* Калининград** Яйцо куриное, 1 кат., 10 шт. в упаковке 129,90 руб. 139,90 руб. Куриное филе, 1 кг 419,90 руб. 439 руб. Мука пшеничная «Французская штучка» экстра, 2 кг 169,90 руб. 169,90 руб. Рис, 8 пакетиков для варки 119,90 руб. 89,90 руб. Крупа гречневая «Макфа» (800 г) 79,99 руб. 134,90 руб. Макароны «Макфа» 59,99 руб. 59,90 руб. Макароны «Барилла» 89,99 руб. 99,90 руб. Сахар прессованный, 1 кг 84,99 руб. 169,90 руб. Яблоки «Голден» (1 кг) 149,90 руб. 99,90 руб. Апельсины (1 кг) 89,99 руб. 119 руб. Мандарины (1 кг) 135,90 руб. 199,90 руб. Бананы (1 кг) 99,99 руб. 149,61 руб. Томаты розовые (1 кг) 199,90 руб. 309,40 руб. Огурцы (1 кг) 99,99 руб. 239,90 руб. Лук (1 кг) 46,99 руб. 59,90 руб. Морковь (1 кг) 69,99 руб. 99,90 руб. Молоко (800-950 мл, 2,5%) 60,99 руб. 82,90 руб. Творог (180 г, 5% жирности) 72,99 руб. 79,90 руб. Сметана (300 г, 15% жирности) 59,99 руб. 55,19 руб.

*В таблице приведены цены в магазине «Дикси» по Лермонтовскому проспекту, 12, от 01 июня 2024 года

** В таблице приведены цены в магазине «Виктория» в Калининграде по ул. Куйбышева, 91, от 03 июня 2024 года

Текст: Оксана Майтакова, фото: «Новый Калининград»