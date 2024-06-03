Где жить дешевле: сравниваем цены на продукты в Калининграде и Санкт-Петербурге

В минувшие выходные журналист «Нового Калининграда» побывал в Санкт-Петербурге и заглянул в магазин «Дикси» на Лермонтовском проспекте. Мы решили сравнить цены в магазине северной столицы и в супермаркете «Виктория» на ул. Куйбышева, 91, в Калининграде.
Продуктовые магазины «Дикси» считаются дискаунтерами формата «магазин у дома». В Калининградской области магазинов «Дикси» нет, однако долгое время магазины сети «Виктория» входили в одну группу с этой сетью. Около года назад X5 Group, владеющая магазинами «Пятерочка», сообщила о достижении договоренностей по приобретению компании «Виктория Балтия».
«Виктория» на ул. Куйбышева, так же как и «Дикси» имеет формат «магазин у дома» поэтому была выбрана для сравнения цен. Мы постарались взять или одинаковые позиции, или максимально приближенные. Анализ показал, что в Санкт-Петербурге дороже рис, яблоки «Голден» и сметана. Одинаковые цены на муку и макароны «Макфа» по акции. Все остальные товарные позиции в северной столице дешевле, чем в Калининграде.
Отметим, что, по данным Калининградстата, среднемесячная номинальная заработная плата в Калининградской области в 2023 году составила 54 734 рубля. Средняя зарплата жителя Санкт-Петербурга выше в 1,7 раза — 95 100 рублей, отмечал «Деловой Петербург».
Ранее «Новый Калининград» сравнивал цены в Калининграде и Москве. Анализ показал, что в столице существенно дороже мука, томаты и сливочное масло, но при этом дешевле бананы, рис и куриное яйцо. Одинаковые цены на арбузы и яблоки «Голден».
|
Продукты
|
Санкт-Петербург*
|
Калининград**
|
Яйцо куриное, 1 кат., 10 шт. в упаковке
|
129,90 руб.
|
139,90 руб.
|
Куриное филе, 1 кг
|
419,90 руб.
|
439 руб.
|
Мука пшеничная «Французская штучка» экстра, 2 кг
|
169,90 руб.
|
169,90 руб.
|
Рис, 8 пакетиков для варки
|
119,90 руб.
|
89,90 руб.
|
Крупа гречневая «Макфа» (800 г)
|
79,99 руб.
|
134,90 руб.
|
Макароны «Макфа»
|
59,99 руб.
|
59,90 руб.
|
Макароны «Барилла»
|
89,99 руб.
|
99,90 руб.
|
Сахар прессованный, 1 кг
|
84,99 руб.
|
169,90 руб.
|
Яблоки «Голден» (1 кг)
|
149,90 руб.
|
99,90 руб.
|
Апельсины (1 кг)
|
89,99 руб.
|
119 руб.
|
Мандарины (1 кг)
|
135,90 руб.
|
199,90 руб.
|
Бананы (1 кг)
|
99,99 руб.
|
149,61 руб.
|
Томаты розовые (1 кг)
|
199,90 руб.
|
309,40 руб.
|
Огурцы (1 кг)
|
99,99 руб.
|
239,90 руб.
|
Лук (1 кг)
|
46,99 руб.
|
59,90 руб.
|
Морковь (1 кг)
|
69,99 руб.
|
99,90 руб.
|
Молоко (800-950 мл, 2,5%)
|
60,99 руб.
|
82,90 руб.
|
Творог (180 г, 5% жирности)
|
72,99 руб.
|
79,90 руб.
|
Сметана (300 г, 15% жирности)
|
59,99 руб.
|
55,19 руб.
*В таблице приведены цены в магазине «Дикси» по Лермонтовскому проспекту, 12, от 01 июня 2024 года
** В таблице приведены цены в магазине «Виктория» в Калининграде по ул. Куйбышева, 91, от 03 июня 2024 года
Текст: Оксана Майтакова, фото: «Новый Калининград»
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