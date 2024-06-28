В Госдуме предложили изменить срок искусственного прерывания беременности

Комитет Госдумы по охране здоровья порекомендовал Минздраву проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины, сообщает РИА Новости.



Депутаты предлагают сократить срок, в течение которого можно прервать беременность по желанию женщины, с 12 до девяти недель. Также Минздраву предлагается подготовить изменения в законодательство о том, что социальным показанием для аборта будет являться беременность, наступившая в результате изнасилования.

В рекомендациях сказано о том, что Правительству РФ нужно обеспечить повышение доступности медико-социальной помощи для беременных вне зависимости от места жительства. Помимо этого, необходимо осуществить комплекс мер, направленных на повышение рождаемости населения, в рамках реализации национальной цели по сохранению населения.

Напомним, что ранее экс-губернатор Антон Алиханов заявлял, что количество абортов регионе за 2023 год снизилось на 8%, благодаря оказанию службами репродуктивного здоровья комплексной помощи женщинам, планирующим прерывание беременности.