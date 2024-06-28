В Госдуме предложили изменить срок искусственного прерывания беременности

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Комитет Госдумы по охране здоровья порекомендовал Минздраву проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины, сообщает РИА Новости.

Депутаты предлагают сократить срок, в течение которого можно прервать беременность по желанию женщины, с 12 до девяти недель. Также Минздраву предлагается подготовить изменения в законодательство о том, что социальным показанием для аборта будет являться беременность, наступившая в результате изнасилования.

В рекомендациях сказано о том, что Правительству РФ нужно обеспечить повышение доступности медико-социальной помощи для беременных вне зависимости от места жительства. Помимо этого, необходимо осуществить комплекс мер, направленных на повышение рождаемости населения, в рамках реализации национальной цели по сохранению населения.

Напомним, что ранее экс-губернатор Антон Алиханов заявлял, что количество абортов регионе за 2023 год снизилось на 8%, благодаря оказанию службами репродуктивного здоровья комплексной помощи женщинам, планирующим прерывание беременности.

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