Купаться не рекомендуется: Роспотребнадзор проверил воду в фонтане у «Балтики»

Купание в фонтане у стадиона «Балтика» в Калининграде небезопасно для здоровья. К такому выводу пришли врачи-эпидемиологи регионального управления Роспотребнадзора.

В исследованной пробе воды фонтана у «Балтики» выявлено высокое микробиологическое загрязнение воды: бактерии группы кишечной палочки, энтерококки. Эпидемиологи обращают внимание родителей на большие риски заболевания кишечными инфекциями, респираторными инфекциями, конъюнктивитами при купании детей в фонтанах.

Напомним, ранее власти Калининграда сообщили, что намерены предупреждать о вреде купания в фонтанах при помощи голосовых оповещений, которые, однако, постараются не использовать на тех территориях, где рядом с фонтанами стоят жилые дома.