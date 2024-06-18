Калининградцев намерены оповещать о вреде купания в фонтанах через мегафоны

Калининградцев намерены предупреждать о вреде купания в фонтанах при помощи голосовых оповещений. Об этом журналистам во вторник, 18 июня, сообщила глава администрации города Елена Дятлова.



«Мы уже разместили объявления о том, что делать это нельзя, — пояснила Дятлова. — Я считаю, что администрация Калининграда предприняла весь комплекс мер для максимального информирования. Мои коллеги получили поручение приобрести технику, которая позволит сделать голосовую запись, которую мы будем включать и информировать жителей Калининграда (особенно в жаркие дни) о том, что нельзя там купаться».

Дятлова добавила, что голосовое оповещение постараются не использовать на тех территориях, где рядом с фонтанами стоят жилые дома. В пример она привела отмененную после многочисленных жалоб голосовую рекламу на Центральном рынке.

«Люди имеют право на отдых, и [голосовое оповещение] не должно быть навязчивым, — продолжила чиновница. — Люди, которые просто отдыхают на скамеечках, не будут рады, когда им с какой-то периодичностью будут рассказывать, что нельзя купаться в фонтанах. Поэкспериментируем, попробуем. Отключать фонтаны мы не планируем. Не для того мы их готовим, строим и содержим».

Ранее администрация уже неоднократно предупреждала о последствиях купания в городских фонтанах и обращалась к родителям с просьбой поговорить со своими детьми на этот счет.

«Фонтан — это гидротехническое сооружение, его острые конструктивные элементы могут серьёзно травмировать человека, электричество тоже может представлять опасность для купальщиков, — отмечали власти. — Фонтан — это не бассейн, вода в нём не очищается и циркулирует по замкнутому контуру, поэтому создаётся благоприятная среда для размножения болезнетворных бактерий и вирусов (гепатит А, кишечные инфекции, энтеровирусный менингит, герпес и глисты) особенно в жаркие дни».