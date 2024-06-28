Ермак предложил потратить остаток гранта для туриндустрии на глэмпинги

Оставшиеся деньги от грантовой поддержки развития туриндустрии в Калининградской области предложили отдать на глэмпинги. С этой инициативой выступил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак на заседании совета по туризму в пятницу, 28 июня.

В качестве гранта область получила 90 млн рублей, из которых 70 млн предусмотрели для создания глэмпингов, а реализовали — 57 млн. По словам министра, всего на получение поддержки подали 20 организаций, однако из-за некоторых организационных причин власти поддержали 5 из них. При этом два других направления — «Развитие национальных туристических маршрутов» и «Продвижение событийных мероприятий в сфере туризма» — не оказались такими же востребованными, исполнение бюджета по ним оказалось меньшим. Остаток денег чиновник предложил отдать на поддержку глэмпингов на ближайшем конкурсе, который стартует 3 июля.



«В этом году нам выдали чуть более 90 млн [рублей], но и эти 90 млн не получается распределить с первого раза. И если в создании объектов кемпинг- и глэмпинг-размещения более-менее ещё не плохо всё, <...> то, что касается развития национальных туристических маршрутов, мы просто были изумлены. Мы выделили на них 13 млн, а востребованными было всего три. <...> Вообще, нам нужно национальные туристические маршруты развивать, поддерживать, выделять на них деньги? Или может, действительно, все деньги отправить на кемпинги, и всё будет отлично», — рассказал Ермак.

