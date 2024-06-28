Власти продлили сроки обязательной аттестации экскурсоводов

Власти продлили сроки обязательной аттестации экскурсоводов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Туризм

Федеральные власти перенесли сроки обязательной аттестации российских экскурсоводов на 7 месяцев. Об этом сообщило министерство контроля Калининградской области на своей странице «ВКонтакте».

«Экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики сведения о которых отсутствуют в едином федеральном реестре экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков вправе продолжать осуществление указанной деятельности до 1 марта 2025 года. Таким образом, срок обязательной аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков продлевается с 1 июля 2024 года до 1 марта 2025 года», — говорится в группе ведомства (авторский текст сохранён — прим. «Нового Калининграда»).

Ранее российских гидов и экскурсоводов обязали иметь QR-код с информацией о государственной аттестации. Для прохождения процедуры специалист должен отвечать нескольким параметрам.

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