Власти продлили сроки обязательной аттестации экскурсоводов

Федеральные власти перенесли сроки обязательной аттестации российских экскурсоводов на 7 месяцев. Об этом сообщило министерство контроля Калининградской области на своей странице «ВКонтакте».

«Экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики сведения о которых отсутствуют в едином федеральном реестре экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков вправе продолжать осуществление указанной деятельности до 1 марта 2025 года. Таким образом, срок обязательной аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков продлевается с 1 июля 2024 года до 1 марта 2025 года», — говорится в группе ведомства (авторский текст сохранён — прим. «Нового Калининграда»).