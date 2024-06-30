Участок культурного слоя Кёнигсберга в Южном парке включён в список памятников

Служба госохраны объектов культурного наследия Калининградской области включила в перечень выявленных объектов культурного наследия региона объект археологического наследия «Участок культурного слоя города Кёнигсберга», вторая половина ХІХ в. н. э. начало ХХ в. н. э. в парке «Южный». Приказ Службы опубликован на портале правовой информации.



В соответствии с российским законодательством точные координаты объекта не указывается. Между тем, в его границах устанавливается особый режим использования.

«Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном законодательством», — говорится в тексте документа. Работы могут проводиться при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.