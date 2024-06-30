Камни, плёнка, палатки, машины: как выглядит пляж в Куликово (фото, видео)

В Куликово по-прежнему отдыхают «дикие» туристы, которые паркуют автомобили среди деревьев и обматывают деревья плёнкой. Пляж после берегоукрепительных работ завален камнями, сообщили «Новому Калининграду» очевидцы.



«От пляжа почти ничего не осталось, люди карабкаются по камням, — рассказали очевидцы. — В прибрежном лесу, как и в прежние годы, палатки и автомобили». Вдоль леса проходит велодорожка «От косы до косы», по другую сторону от неё расположился кемпинг. Однако туристы предпочитают отдыхать в палатках.

Ранее госпредприятие «Балтберегозащита» сообщило о том, что на побережье в посёлке Куликово Зеленоградского района прошли аварийно-восстановительные работы, пострадавший от штормов берег укрепили камнем с ядром из «биг-бэгов». Вторым этапом берегоукрепления в Куликово занималась компания «Амберстрой». С ней заключили контракт на сумму 299 млн рублей. Согласно документу, работы должны завершить в мае 2025 года. В настоящее время контракт находятся в стадии исполнения.

Жалобы на поведение отдыхающих, которые паркуют в лесополосе у моря автомобили, жгут костры, обматывают деревья плёнкой и устраивают свалки мусора, продолжаются на первый год. Ранее местные власти называли происходящее там «экологической катастрофой». В 2022 году региональные власти пообещали передать муниципалитету парковку на 850 мест, а также контроль за лесополосой.

В 2023 году в Куликово по-прежнему массово отдыхали «дикие» туристы. Местные власти сетовали на то, что у них нет полномочий привлекать нарушителей к ответственности, такими полномочиями наделены сотрудники полиции и инспекторы Росприроднадзора. «В Куликово работает кемпинг, где обустроены душ, туалеты, работает кафе. В районе парковки установили кески для сбора мусора. Здесь оборудован официальный пляж. Для цивилизованного отдыха на природе уже созданы условия», — заявляли местные власти.

Фото, видео: «Новый Калининград»