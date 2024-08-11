Полиция провела рейд по стихийному палаточному лагерю на пляже в Куликово (фото)

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области организовало рейд по стихийному палаточному лагерю на пляже в Куликово. Его провели сотрудники полиции Зеленоградского района совместно с лесничими «Калининградобллесохуправления», сообщили в минприроды.



«В ходе совместной проверки сотрудники пресекли парковки в водоохранной зоне, заставили снять все нагромождения с деревьев, а также затушить костры. Нарушителям грозит административная ответственность. Рейды будут продолжены», — говорится в сообщении.

Ранее полиция также пресекла незаконную деятельность палаточного лагеря в Малиновке.

О том, что в Куликово снова обматывают плёнкой деревья и паркуют машины в зелёной зоне, очевидцы сообщали «Новому Калининграду» в июне. Проблема актуальна уже не один год.

Камни, плёнка, палатки, машины: как выглядит пляж в Куликово