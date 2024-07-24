В центре Калининграда изменили схему движения транспорта

В центре Калининграда изменили схему движения транспорта
Фото: «Новый Калининград»
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С 24 июля изменена схема движения транспорта по ул. Юношеской. Как сообщают автомобилисты, закрыт въезд на улицу со стороны Горького, попасть на Юношескую можно только со стороны Гаражной.

«Ремонт Юношеской и Гаражной начался в июле. Въезд на Юношескую со стороны Гаражной был закрыт, саму улицу сделали двухсторонней и разрешили на неё заезжать и выезжать со стороны Горького, — рассказал читатель „Нового Калининграда“. — Со среды, 24 июля, въезд с ул. Горького закрыли, теперь попасть на Юношескую можно со стороны Гаражной, проезд по которой возможен пока в одном направлении — от площади Победы в сторону ул. Озерова».

Автомобилист рассказал, что бесплатная муниципальная парковка на Юношеской в настоящее время не работает — она занята строительной техникой. Машины могут парковаться только на платной стоянке здания.

Ремонт улиц Гаражной и Юношеской в центре Калининграда начался 1 июля. В рамках первого этапа движение транспорта возможно в одностороннем режиме по левой стороне дороги от площади Победы до ул. Озерова. В рамках второго (до 31 августа) — по правой стороне от площади Победы до ул. Озерова, во время этого этапа обещают восстановить доступ к парковкам вдоль ул. Гаражной.

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