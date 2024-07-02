Совет по культуре одобрил установку бюста Карамзина в Советске (фото)

В Советске уже в сентябре этого года планируется установить бюст русского писателя и историка Николая Карамзина. О том, что проект был одобрен на совете по культуре при губернаторе, вечером 2 июля сообщила пресс-служба регионального правительства.



«Проект скульптуры представил глава администрации Советского городского округа Евгений Макаров, — пояснили в пресс-службе. — Бюст будет выполнен из искусственного камня высотой в диапазоне 55-85 сантиметров. Запланированы и работы по реставрации полуротонды, где установят композицию писателю и историку, и будет сделано благоустройство прилегающей территории».

В пресс-службе добавили, что проект реализуется по инициативе руководства Музея Мирового океана и в частности президента музея Светланы Сивковой при поддержке регионального министерства по культуре и туризму.

Работы будут выполнены за счет пожертвования фонда «АТР АЭС» (Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» — прим. «Нового Калининграда») и собственных средств Советского городского округа.

Кроме того, участники заседания обратили внимание на необходимость реставрации памятника композитору Михаилу Глинке, который тоже находится в парке Советска. Работы были одобрены советом.

Отметим, что Николай встречался с Иммануилом Кантом после Семилетней войны и описал впечатление, которое на него произвела беседа с философом, в «Записках русского путешественника».