Ермак пояснил, почему совет по культуре прошел в закрытом формате

Ермак пояснил, почему совет по культуре прошел в закрытом формате
Андрей Ермак. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В понедельник, 1 июля, врио губернатора Алексей Беспрозванных провел заседание областного совета по культуре. Правда, обычная для этого мероприятия трансляция не проводилась, и журналисты получили лишь выжимку в виде пресс-релиза. В правительстве Калининградской области «Новому Калининграду» пояснили, что трансляцию проводить не стали «по решению организаторов», то есть министерства по культуре и туризму.

Министр культуры и туризма Андрей Ермак сообщил «Новому Калининграду», что отмена трансляции произошла без умысла.

«Я не знаю, кто организовывал. Вопросы были абсолютно стандартные, например, установку бюста Карамзина в Советске обсуждали. Может, из-за того, что пресс-секретарь была в отпуске, и кто-то что-то не доработал. Вопросов, требовавших закрытого обсуждения, там не было».

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