Ермак пояснил, почему совет по культуре прошел в закрытом формате

В понедельник, 1 июля, врио губернатора Алексей Беспрозванных провел заседание областного совета по культуре. Правда, обычная для этого мероприятия трансляция не проводилась, и журналисты получили лишь выжимку в виде пресс-релиза. В правительстве Калининградской области «Новому Калининграду» пояснили, что трансляцию проводить не стали «по решению организаторов», то есть министерства по культуре и туризму.



Министр культуры и туризма Андрей Ермак сообщил «Новому Калининграду», что отмена трансляции произошла без умысла.