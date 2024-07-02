Минсоц: из центра «Наш дом» Зеленоградска сбегают одни и те же дети

Большинство самовольных уходов из центра для детей, оставшихся без родителей, «Наш дом» совершают, как правило одни и те же дети. За последние три месяца число самовольных уходов сократилось в 1,9 раза. Об этом говорится в поступившем в начале июля ответе пресс-службы правительства региона на информационный запрос «Нового Калининграда», направленный властям 4 июня.



В пресс-службе правительстве не назвали число самовольных уходов из социального учреждения, отметив, что «в различный временной период их динамика носит положительный или отрицательный характер».

«На самовольный уход влияет возраст воспитанников, подверженность ребят различным видам зависимости, социальное окружение до помещения ребенка в социальное учреждение, желание пообщаться с родственниками, тяга к свободному образу жизни», — сообщили в правительстве.

По данным министерства социальной политики, побеги совершают в основном подростки в возрасте от 13 до 16 лет. «За четыре месяца 2024 года более 80% самовольных уходов были совершены одними и теми же воспитанниками. Повторные побеги у таких детей становятся стереотипной поведенческой реакцией на любую трудную ситуацию. Вместе с тем, многие из них до помещения в Центр состояли на учете подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Калининградской области, внутришкольном учете», — сообщили в министерстве.

После каждого такого случая с подростками проводится воспитательная работа, кроме того, их пытаются вовлекать в различные виды деятельности. «За каждым несовершеннолетним, относящимся к „группе риска“, в центре закреплен индивидуальный куратор, — говорится в ответе на запрос. — Благодаря проделанной работе за три последних месяца удалось сократить число самовольных уходов: по итогам июня 2024 года количество самовольных уходов сократилось в 1,9 раза в сравнении с апрелем».

Также в министерстве отметили, что на сегодняшний день воспитанники «группы риска» сдали выпускные экзамены и готовятся поступать в образовательные организации среднего профессионального образования. «Работа по профилактике самовольных уходов воспитанников из учреждений с круглосуточным пребыванием детей находится на постоянном контроле министерства социальной политики Калининградской области», — говорится в ответе.

Ранее источники «Нового Калининграда» утверждали, что за последние полгода из центра было совершено больше 50 побегов.

3 июня в Зеленоградске в море утонул 16-летний воспитанник «Нашего дома». Расследование по факту ЧП до сих пор продолжается.