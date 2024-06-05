Трагедия в «Нашем доме»: что происходит в центре для детей-сирот Зеленоградска

В понедельник вечером, 3 июня, в Зеленоградске на море погиб 16-летний воспитанник некогда образцового детского центра содействия семейному устройству «Наш дом». В этом учреждении (раньше оно называлось детдомом) живут ребята, оставшиеся без родителей. Как получилось, что дети оказались на море в запрещённом для купания месте вечером, и что стало первопричиной трагедии, пытался разобраться «Новый Калининград».

Трагедия произошла около 21 часа в районе пирса, сообщает администрация Зеленоградского округа. Это практически центр курортного города и единственный небольшой участок на всем протяжении побережья Зеленоградска, где запрещено купание — здесь установлены соответствующие таблички. Очевидцы утверждают, что ребята прыгали в воду с бун-волнорезов — берегозащитных укреплений, и их стало относить волнами.





Фото очевидца с места трагедии

Как сообщает Следственный комитет, 16-летний подросток пытался спасти своих 13-летних друзей, которых уносило течением. Выбраться из моря детям помогали сотрудники МЧС, база которых находится неподалёку. Старшему помочь не удалось — его тело вынесло на пляж спустя два часа. Все трое детей — и погибший, и пострадавшие — оказались воспитанниками «Нашего дома».

Отметим, что МЧС в настоящее время не занимается спасением людей на воде, выезжая на вызовы с ДТП, пожаров и прочих происшествий, спасение людей на море — задача муниципалитетов. Поблизости от места трагедии есть спасательные вышки. Однако в это время спасателей на постах уже не было — официально пляжи работают до 20.00, после этого купание запрещено. В причинах трагедии разбираются правоохранительные органы.

Фанат «Спартака»

Пресс-служба правительства области со ссылкой на министерство соцполитики (центр «Наш дом» находится в его ведении) заявила, что дети покинули территорию учреждения самовольно во внеурочное время и отправились к морю. Как утверждают власти, сотрудники «Нашего дома» незамедлительно устроили поиски пропавших воспитанников, в это время им поступила информация о несчастном случае.

При этом источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что последние полгода из «Нашего дома» регулярно сбегают дети, и началось это всё после смены директора учреждения.

В январе 2024 года исполняющим обязанности руководителя стал Михаил Дивинский. Его предшественница Берта Травничек возглавляла приют 10 лет. В 2023 году она одержала победу во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания в номинации «Стабильность и качество». Однако в декабре покинула учреждение. О назначении Дивинского в своём телеграм-канале сообщил сенатор РФ от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.





Александр Шендерюк-Жидков (слева) и Михаил Дивинский (справа). Фото: скриншот телеграм-канала сенатора РФ от Калининградской области

Как утверждает источник «Нового Калининграда», после смены руководства проблемы стали расти как снежный ком: «Столько побегов никогда не было. <...> Туда ходят на беседы, полиция там постоянно, а всё остаётся так, как есть. В прошлом году туда перевели гусевских детей —и понеслось... Берта Травничек (бывший директор детского дома — прим. „Нового Калининграда“) начала бить тревогу, назначили нового директора. Но сейчас там не справляются вообще».

По словам источника, когда закрывали учреждение в Гусеве в июне-июле 2023 года, оттуда в Зеленоградск перевели семерых воспитанников, из них трое были с серьезным преступным шлейфом. Дети начали убегать уже тогда.

«Сейчас один из этих троих в медучреждении, один в СИЗО, потому что там было преступление. Одного перевели в другой город. <...> Для таких детей надо отдельное учреждение создавать», — полагает источник. Погибший в понедельник вечером мальчик тоже переехал в Зеленоградск из Гусева в 2023 году. При этом он хоть и попадался раньше на мелкой краже, но в целом был неплохим парнем — сдал экзамены, окончил 9 класс.

Новому директору, по словам собеседника, выделили дополнительные «10 ставок», чтобы он привлёк новых сотрудников для работы с детьми. Однако состав работников учреждения пополнили «механик и какие-то администраторы».

«Он работал, по-моему, год или полтора в приюте в Москве для особо трудных детей, но он был воспитателем», — рассказал об опыте работы нынешнего главы центра «Наш дом» источник «Нового Калининграда».

То, что дети во внеурочное время находились возле моря — прямое следствие деятельности «отъявленной» троицы из Гусева, полагает собеседник. По его словам, дети смотрели на проступки сбегавших из учреждения ровесников и видели, что за это ничего им не будет: «Это же вовлечение: тебе ничего не сделают. А те, которые один-два раза бегали в прошлом году, они стали бежать пять-шесть [раз] уже за эти полгода. Геометрическая прогрессия».

По мнению собеседника портала, проблема детских домов заключается в том, что сейчас это официально — социальные учреждения, и в них трудятся соцработники. Будь приюты образовательным учреждением, в них персонал состоял бы из профессиональных педагогов, знающих, как найти подход к ребёнку.

Дети шли домой

«То, что происходит в последние годы — это наша боль, — рассказывает „Новому Калининграду“ бывшая руководитель учреждения Людмила Исаева. — Когда мы уходили, никогда не думали, что вдруг всё перевернется, всё перечеркнут. Ведь ушёл за мной и почти весь коллектив».

Супруги Василий Иванович и Людмила Эдуардовна Исаева — легендарная семейная пара для региональной системы образования. Они отдали Зеленоградскому детскому дому (так раньше назывался центр «Наш дом») почти 30 лет — сначала с 1986 по 2001 год «у руля» стоял Василий Иванович (потом он перешёл работать в министерство образования — возглавлял отдел правовой социальной защиты детства), затем детдом возглавила его супруга Людмила Эдуардовна. Она руководила учреждением 14 лет и покинула его десять лет назад, когда детдом передали из ведения министерства образования министерству социальной политики. Детдом переименовали в социальное учреждение, хотя суть его осталась прежней — воспитание детей и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.





Михаил Дивинский. Фото: Федерация спортивной борьбы Калининграда «ВКонтакте»

Однако смена «куратора» привела к тому, что бывшие детдома перестали подчиняться педагогическим законам, а стали учреждениями, в которых воспитатели выполняют функцию «пастухов».

Василий Иванович и Людмила Эдуардовна уже на пенсии, в этом году Василию Исаеву исполнилось 75 лет. Они до сих пор встречаются и общаются со своими выпускниками, большинство из которых нашли свое место в жизни, создали семьи, родили детей.

По словам Людмилы Исаевой, Зеленоградский детдом был по-хорошему государством в государстве, где каждый ребёнок чувствовал себя нужным, важным, имел своё дело и понимал, что он по-настоящему дома. Дети проводили свои «тусовки», катались на велосипедах по Куршской косе до Литвы. Ездили на поезде в байдарочный поход, почти месяц сплавлялись на байдарках по рекам, убирали берега от мусора, разбивали палатки.

«И ты не директор, ты живешь вместе с детьми — ты им и мать, и отец, и всё на свете... Прибегают дети после школы — и ко мне в кабинет: „Мама, я пришел! Мама, я пришла!“. Понимаете? Вот такие у нас были дети... Ой, так хочется конфетки — пожалуйста, вот ящик с конфетами. И вот они там копаются, кто какую выбирает себе... У нас всегда двери все были открыты. Вот так должно быть. А теперь 10 лет дети вообще не заходили в кабинет директора», — говорит Людмила Исаева.

Бывший директор рассказывает, что уходила в 9 вечера со спокойным сердцем, зная, что в доме тишина и спокойствие.

«Да, к нам попадали дети сложные, из других районов, но они у нас оставались. Первое время, конечно, непривычно. Некоторые говорили: ой, плохо, что мы так поздно к вам попали. А некоторые не хотели жить, и приходилось ездить, — вспоминает Людмила Исаева. — Я вообще объездила всю область, еще когда не было машины. Это можно такие истории рассказать, как я дома эти искала, возила детей к родителям. Вот ребенок подходит и говорит: „Я очень хочу к своей маме“. Поехали. Привозим. Постояли минут десять, они мне говорят: „Поехали домой“. Привожу как-то двух сестренок в Калининград к матери. Мать говорит: „Ой, Аллочка*, как хорошо, что ты приехала“. На вторую свою дочку Аню* смотрит и говорит: „Алла, это что, твоя подружка?“. Аня прижалась ко мне и не может слова сказать. И мы возвращаемся домой. Вот такие моменты не забыть...»

По словам Людмилы Исаевой, в те времена на детдоме даже не было вывески. «Однажды к нам собирался приехать Боос (экс-губернатор Калининградской области — прим. „Нового Калининграда“), перед этим пришли проверяющие: „Почему у вас нет вывески? У вас должна быть вывеска!“ — вспоминает бывший директор. — Я им говорю: „Вы на своем доме вешаете вывеску? Зачем травмировать детей, что они идут в детдом? Ведь они шли из школы домой“».

Будет дана оценка

В 2020-м году на карьере в Синявино утонул 8-летний Ваня Агарков. Прокуратура обвинила в гибели мальчика его мать, Юлию Агаркову, но суд её оправдал.

Как отмечал ранее представитель СК в интервью зеленоградской газете «Волна», в случае гибели детей на необорудованных пляжах ответственность несут их родители. Если следовать этой логике, то в случае с детьми-воспитанниками социального учреждения ответственность должны нести их официальные опекуны — социальное учреждение.

В Следственном комитете «Новому Калининграду» сообщили, что вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении руководства центра «Наш дом» будет решаться в ходе проверки. «В любом случае оценка действиям (бездействию) администрации „Нашего дома“ будет дана», — сообщили в СК.

На сайте центра в настоящее время открыта вакансия на должность директора. В организации «Новому Калининграду» сообщили, что «этого не может быть». «У нас директора назначает министерство», — отметили в «Нашем доме».





Фото: скришнот сайта ГБУСО КО «Центр содействия семейному устройству детей «Наш Дом»

«Новый Калининград» направил в правительство области официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с побегами, которая складывается в учреждении в последние полгода.

В этой трагической истории, наверное, важнее даже не поиск виноватого, а установление первопричин проблем, из-за которых дети оказались предоставлены сами себе, что и привело к гибели 16-летнего школьника. Возможно, для этого нужна не просто смена вывески на «социальное учреждение», а возвращение атмосферы дома в «Наш дом».

Текст: Оксана Майтакова, Денис Шелеметьев / Новый Калининград