Власти запретили купаться в водоемах Советска, Полесска и Багратионовска

Власти запретили купаться в водоемах Советска, Полесска и Багратионовска
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области сразу в трех водоемах с оборудованными пляжами запрещено купаться по предписанию Роспотребнадзора. Как сообщили в надзорном ведомстве, мониторинг качества воды показал «несоответствие гигиенических нормативов по микробиологическим показателям выявлено на пляже озера Лангер в Багратионовске, пляже реки Тыльжа в Советске и пляже на Полесском канале города Полесск».

«Купание в этих водоемах органами местного самоуправления запрещено, — добавили в региональном управлении Роспотребнадзора. — Всего с начала сезона исследовано 373 пробы воды в 41 контрольных створах на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. Исследовано 116 проб песка, превышений гигиенических нормативов не установлено».

Напомним, что ранее в ведомстве назвали небезопасным для здоровья купание в фонтане у стадиона «Балтика» в Калининграде. В исследованной пробе воды фонтана у «Балтики» выявлено высокое микробиологическое загрязнение воды: бактерии группы кишечной палочки, энтерококки.

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