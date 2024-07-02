Власти запретили купаться в водоемах Советска, Полесска и Багратионовска

В Калининградской области сразу в трех водоемах с оборудованными пляжами запрещено купаться по предписанию Роспотребнадзора. Как сообщили в надзорном ведомстве, мониторинг качества воды показал «несоответствие гигиенических нормативов по микробиологическим показателям выявлено на пляже озера Лангер в Багратионовске, пляже реки Тыльжа в Советске и пляже на Полесском канале города Полесск».



«Купание в этих водоемах органами местного самоуправления запрещено, — добавили в региональном управлении Роспотребнадзора. — Всего с начала сезона исследовано 373 пробы воды в 41 контрольных створах на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. Исследовано 116 проб песка, превышений гигиенических нормативов не установлено».